Пентагон подписал контракт с Boeing на $20 млрд на истребители шестого поколения
Пентагон заключил с Boeing контракт на разработку палубного истребителя шестого поколения F/A-XX для военно-морских сил США. Согласно заявлению ведомства, контракт на сумму более $20 млрд предусматривает производство опытных образцов самолета для испытаний.
Власти США рассчитывают, что F/A-XX в последующие годы заменит истребители F/A-18E и F/A-18F Super Hornet, а также самолет EA-18G Growler.
На заключение контракта также претендовала Northrop Grumman.
Проект F/A-XX был утвержден Пентагоном 8 октября 2025 года; тогда ведомству еще предстояло выбрать разработчика для программы Военно-морских сил США. Контракт с Boeing означает переход от согласования проекта и выбора исполнителя к практической разработке нового самолета.
Для Военно-морских сил США это не расширение парка, а обновление существующей линии палубных истребителей: F/A-XX должен заменить устаревающие F/A-18E/F Super Hornet. Поэтому ключевой результат нынешнего этапа — создание и испытание опытных образцов, на которых будет основано дальнейшее обновление палубной авиации.