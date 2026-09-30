Пентагон подписал контракт с Boeing на $20 млрд на истребители шестого поколения

Пентагон заключил с Boeing контракт на разработку палубного истребителя шестого поколения F/A-XX для военно-морских сил США. Согласно заявлению ведомства, контракт на сумму более $20 млрд предусматривает производство опытных образцов самолета для испытаний.

Власти США рассчитывают, что F/A-XX в последующие годы заменит истребители F/A-18E и F/A-18F Super Hornet, а также самолет EA-18G Growler.

На заключение контракта также претендовала Northrop Grumman.