В Новотроицке суд рассмотрит дело об уничтожении чужого имущества стоимостью свыше 60 млн рублей

В суд направлено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого по ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества по неосторожности). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации ведомства, в октябре прошлого года обвиняемый производил сварочные работы на строящемся объекте в Новотроицке. Из-за неосторожного обращения с источником повышенной опасности произошел пожар. Огонь уничтожил и повредил имущество строительной компании на сумму порядка 66 млн руб.

Руфия Кутляева