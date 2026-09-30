Над Пермским краем сбили вражеские беспилотники

С 20 часов 29 сентября до 8 часов 30 сентября над территорией РФ дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 384 украинских беспилотных летательных аппарата. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Башкортостан, Республики Крым, Республики Татарстан, Пермского края и над акваторией Черного моря.

Беспилотная опасность была объявлена в Прикамье сегодня в 7:40 и действует до сих пор. Аэропорт Перми ограничил полеты.