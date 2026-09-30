«Что происходит на самом деле, неизвестно»

Санкции в обмен на дизель и удобрения. В СМИ обсуждаются негласные переговоры России и США. Суть в том, чтобы поддержать экономику США перед выборами в Конгресс. Дональд Трамп взамен якобы обещает ослабить давление на Москву. Переговоры об этом ведет за океаном российский посланник Кирилл Дмитриев. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что подобная схема выглядит нереальной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В последние дни в СМИ появилась информация под условным названием «Что-то такое готовится». То, о чем мы пока до конца не знаем. Известно, что российский спецпосланник Кирилл Дмитриев ведет в США переговоры с различными американскими чиновниками по широкому кругу вопросов. В центре внимания, естественно, Украина — но не только.

Накануне выборов в Конгресс Дональд Трамп крайне обеспокоен ситуацией в экономике.

Его корневой электорат, простые фермеры, недовольны ростом цен на самое для них необходимое — дизельное топливо и удобрения.

В последнем случае 47-й президент сам создал проблему, поссорившись с Канадой. Вроде бы договорились уже с Александром Лукашенко заключить так называемое калийное соглашение. Однако гладко все это выглядит лишь в теории. За неимением времени не будем кардинально погружаться в подробности.

В общем и целом главе Белого дома нужна помощь Кремля. Суть предполагаемой большой сделки такова: во-первых, РФ дает миру дизель как крупнейший игрок на этом рынке, возобновляет экспорт; во-вторых, поскольку ЕС не пропускает подсанкционные белорусские удобрения, организуется соответствующий коридор, транспортные скидки предоставляет Россия; наконец, в-третьих, Москва отпускает некую группу политических заключенных по примеру Беларуси.

Это тоже логично — поскольку Америка пусть не полностью, но снимает с себя обвинения в циничном прагматичном подходе. В ответ Трамп ослабляет или даже снимает санкции против Российской Федерации. Можно так предположить, что через СМИ все эти «сенсации» выносятся на суд мировой общественности.

Теперь главный вопрос — насколько все это реально. Ответ очевиден: нет, нереально.

Можно, конечно, предположить, что Трамп разыгрывает большой спектакль с целью, скажем, убедить избирателя, что помощь уже в пути, и попросить авансом поддержать республиканскую партию. Или же все-таки попробовать добиться реального прогресса в мирном процессе по Украине. Сейчас больше кажется, что Трампу грозит грандиозный провал.

Логичнее попытаться выиграть войну с Ираном или договориться с ним о мире, что также маловероятно.

Впрочем, вернемся к началу: все это лишь версии и откровения источников — что происходит на самом деле, неизвестно. Возможно, все происходящее — туман с целью запутать друзей и врагов, сбить всех с толку, сделать нестандартный ход и выйти победителем. Можно и в такое поверить, почему бы и нет.

Дмитрий Дризе