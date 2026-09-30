Для сохранения объектов культурного наследия в Ильинском ищут инвесторов

В целях сохранения памятников в поселке Ильинский планируют привлечь инвесторов. Об этом сообщает Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края.

«Дом И.Е. Серебренникова» расположен на ул. Оборонная, 16. Площадь объекта составляет 289,7 кв.м. Начальная цена продажи — 1 руб. Здание связано с именем купца 1-й гильдии Ивана Евграфовича Серебренникова.

«Дом князя Голицына» расположен на ул. Сюзева, 20 и является образцом дома, выстроенного в традициях жилого строительства первой половины XIX в. В этом здании останавливался князь Василий Голицын. Начальная цена продажи — 1 руб.