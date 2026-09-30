ФАС возбудила 58 дел против нефтяных компаний и участников топливного рынка

Составлено ИИ-Ассистентъ

За период 2026 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила 51 дело и выдала 81 предупреждение по факту необоснованного завышения цен на топливо, согласно сообщению вице-премьера РФ Александра Новака в сентябре.

За 2026 год ФАС возбудила 50 дел против нефтяных компаний и независимых участников рынка, выдав 78 предупреждений. В августе 2026 года большинство нарушений были допущены независимыми участниками рынка. ФАС также направила письмо в регионы о возможности стабилизации цен на топливо через соглашения между субъектами РФ и частными сетями АЗС, устанавливая предельный уровень цен.

В июле 2026 года Московское УФАС возбудило дело против шести независимых участников топливного рынка за одновременное повышение цен, нарушившее антимонопольное законодательство. Признаки картельного сговора на оптовом рынке топлива были обнаружены Новосибирским управлением, что привело к возбуждению дела в отношении ООО «ГК Альянс» и ООО «Стрежтранссервис».

В июне 2026 года ФАС возбудила дело о нарушении закона о защите конкуренции в отношении трех трейдеров, которые, по данным ведомства, заключали сделки на биржевых торгах для перепродажи бензина и дизельного топлива по завышенным ценам. ФАС провела внеплановые проверки крупных нефтетрейдеров на оптовом рынке по признакам сговора на торгах.