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В Оренбурге Роспотребнадзор приостановил работу суши-маркета «Кухня солнца»

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области провело эпидемиологическое расследование в отношении индивидуального предпринимателя, работающего в суши-маркете «Кухня Солнца» в Оренбурге. О выявленных нарушениях сообщает пресс-служба ведомства в МАХ.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Проверка показала, что на предприятии не соблюдалась поточность технологических процессов, отсутствовала маркировка полуфабрикатов и производственного инвентаря, нарушались сроки годности пищевой продукции. Кроме того, у персонала не было личных медицинских книжек с отметками о медосмотрах и гигиеническом обучении.

Также отсутствовала программа производственного контроля. Лабораторные исследования дополнительно показали, что более 16% образцов продовольственного сырья и полуфабрикатов не соответствуют гигиеническим нормативам.

Ленинский районный суд Оренбурга приостановил деятельность ИП по оказанию услуг общественного питания, включая приготовление, хранение и реализацию пищи в суши-маркете, на 90 суток. Ведомство проконтролирует ход исполнения предписания об устранении нарушений.

Яна Вежлева