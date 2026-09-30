На Южном Урале хотят расширить список получателей мер поддержки семей бойцов СВО

В Челябинской области собираются расширить круг лиц, имеющих право на получение мер поддержки как семьи участников СВО в сфере образования. Изменения будут направлены на рассмотрение в законодательное собрание региона в ближайшее время, сообщает пресс-служба южноуральского правительства.

Основные меры поддержки будут реализованы в части: компенсации родительской платы за присмотр и уход в детском саду; обеспечения бесплатным питанием школьников и студентов колледжей и техникумов; частичного освобождения от платы за продленку. Планируется, что получателями смогут стать участники СВО и других боевых действий в составе Вооруженных сил ДНР, народной милиции ЛНР, воинских формирований ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 года, а также члены их семей. Для оформления мер поддержки родителям необходимо будет обратиться в образовательную организацию, в которой обучается их ребенок.