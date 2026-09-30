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За ночь над Россией сбили 384 беспилотника

Минобороны РФ: силы ПВО сбили за ночь 384 БПЛА ВСУ над российскими регионами

За минувшую ночь средства ПВО сбили 384 беспилотника самолетного типа над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.

БПЛА сбивали над приграничными Белгородской, Брянской, Курской областями, а также — над регионами Поволжья, над Москвой и областью, Пермским краем, Крымом и Черным морем.

Составлено ИИ-Ассистентъ

При атаках, когда беспилотники могут часами двигаться между регионами, для противовоздушной обороны критична непрерывная передача данных о цели по всему маршруту. Сейчас регионы нередко видят только свой участок ответственности, поэтому предлагаемая система должна автоматически передавать информацию между ними и объединять наблюдение в единое поле.

Последствия затрагивают не только военные расчеты. 18 июня 2026 года из-за атак беспилотников прекращали работу все аэропорты московского авиаузла, что показывает уязвимость гражданской авиации к ограничениям воздушного движения при подобных угрозах.

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