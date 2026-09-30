В Челябинскую область не пустили мед и курут из-за отсутствия документов

Сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора и Челябинской таможни не пропустили через Троицкий пост 150 кг продуктов животного происхождения, поскольку на товар отсутствовали документы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Машина следовала из Республики Узбекистан во Владивосток. Водитель перевозил в неспециализированной таре мед, пищевой жир и курут общим весом свыше 150 кг. Во время проверки выяснилось, что на продукцию отсутствовали обязательные ветеринарно-сопроводительные документы. Водителя привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки). Машину отправили обратно в республику.

Виталина Ярховска