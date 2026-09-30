Суд ускорил расселение жителей аварийного дома в Белорецке

Белорецкий межрайонный суд обязал администрацию Белорецка завершить расселение жильцов аварийного дома до 1 апреля 2028 года. Судебное решение принято по итогам рассмотрения иска межрайонного прокурора.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии, в марте этого года здание на Челябинской улице было официально признано аварийным и подлежащим сносу. Изначально власти города установили срок переселения жильцов до 1 января 2033 года, но прокуратура сочла данный период не соответствующим нормам жилищного законодательства и потребовала признать действия чиновников незаконными, а также определить более короткий и обоснованный срок для завершения работ.

Суд установил, что нахождение людей в аварийном доме создает прямую угрозу их жизни и здоровью, поэтому обязал администрацию ускорить процесс расселения.

Олег Вахитов