Bloomberg: Россия за неделю получила рекордные $2,75 млрд от экспорта нефти

Составлено ИИ-Ассистентъ

Нынешний результат зависит не только от количества отгруженной нефти: дорогая доставка в Индию и Китай увеличивает разрыв между ценой в российских портах и ценой в Западной Индии, который превышает $20. Поэтому часть эффекта от роста физических поставок может уходить на логистику и ценовой дисконт.

Для бюджета экспортная выручка проходит через дополнительный механизм: в сентябре 2026 года высокие экспортные цены автоматически увеличивали демпферные выплаты, поэтому рост нефтегазовых доходов от кризиса в Ормузском заливе не должен быть скачкообразным. В апреле 2024 года для обеспечения бюджетных доходов оценивалось, что при дисконте российской нефти к Brent в $17–20 цена Brent должна стабильно превышать $80 за баррель.

Устойчивость повышенных доходов зависит и от доступности внешнего спроса: в июне 2026 года Bloomberg предупреждало, что после восстановления поставок из стран Ближнего Востока российский нефтяной экспорт на глобальном рынке может сократиться.