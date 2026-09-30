Bloomberg: Россия за неделю получила рекордные $2,75 млрд от экспорта нефти
Россия заработала рекордные $2,75 млрд за одну неделю от продажи нефти, сообщило Bloomberg. Агентство отметило, что показатель стал максимальным с начала 2022 года.
Bloomberg связало рост нефтяных доходов с увеличением поставок из-за напряженности на Ближнем Востоке и высокими ценами на сырье. По данным агентства, за четыре недели, завершившиеся 27 сентября, ежедневный объем экспорта достиг 3,71 млн баррелей.
Нынешний результат зависит не только от количества отгруженной нефти: дорогая доставка в Индию и Китай увеличивает разрыв между ценой в российских портах и ценой в Западной Индии, который превышает $20. Поэтому часть эффекта от роста физических поставок может уходить на логистику и ценовой дисконт.
Для бюджета экспортная выручка проходит через дополнительный механизм: в сентябре 2026 года высокие экспортные цены автоматически увеличивали демпферные выплаты, поэтому рост нефтегазовых доходов от кризиса в Ормузском заливе не должен быть скачкообразным. В апреле 2024 года для обеспечения бюджетных доходов оценивалось, что при дисконте российской нефти к Brent в $17–20 цена Brent должна стабильно превышать $80 за баррель.
Устойчивость повышенных доходов зависит и от доступности внешнего спроса: в июне 2026 года Bloomberg предупреждало, что после восстановления поставок из стран Ближнего Востока российский нефтяной экспорт на глобальном рынке может сократиться.