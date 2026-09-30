Компания Сахалина поставила контрабандой в Японию морского ежа на 20 млн рублей

Сахалинская таможня завершила расследование уголовного дела о незаконных поставках в Японию морского ежа на 20 млн руб. Директору местной компании инкриминируется контрабанда стратегически важных биоресурсов в крупных размерах сообщает Дальневосточное таможенное управление (ДВТУ).

Схема была выявлена оперативниками таможни и УФСБ по Приморскому краю. По версии следствия, сахалинская компания в октябре—декабре 2024 года отгрузила японскому контрагенту более 69 т морского серого живого ежа. Поставка произведена из Южно-Курильска. Во Владивостокский центр электронного декларирования экспортер подал 11 таможенных деклараций на товары суммарной ценой 13,9 млн руб. Цену таможне подтвердила инвойсами.

Установлено, что фактическая цена партии у компании была значительно выше заявленной. Представленные документы и сведения были сфальсифицированы, чтобы сэкономить на таможенных платежах.

Материалы дела направлены в суд. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн руб.

Эрнест Филипповский