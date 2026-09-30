В муниципальную собственность Осинского округа возвращено 16 земельных участков

Прокуратура Осинского района выявила факты незаконного приобретения в собственность 19 земельных участков, арендованных для ведения огородничества. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как установили прокуратура, местный предприниматель заключил с администрацией муниципалитета договоры аренды 19 земельных участков с видом разрешенного использования «ведение огородничества». Позже предприниматель обратился с заявлением о расторжении договоров аренды и предоставлении участков в собственность за плату. Однако выяснилось, что земельные участки по назначению не использовались. В силу наступления осенне-зимнего периода предприниматель объективно не мог приступить к их использованию. Соответственно, он не являлся лицом, которому данные участки могли быть предоставлены в собственность на бесконкурсной основе.

По итогам проверки прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании недействительными договоров купли-продажи земельных участков и взыскании с предпринимателя в местный бюджет 400 тыс. руб. Решением суда исковые требования удовлетворены.