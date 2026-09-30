В Сосновском округе в ДТП погиб водитель

После столкновения автомобилей в Сосновском округе погиб один из водителей. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, днем 29 сентября 74-летний водитель Volkswagen Polo выезжал со второстепенной дороги на трассу поселок Красное поле — поселок Пригородный — поселок Полетаево. Во время маневра он не уступил дорогу, и автомобиль столкнулся с приближающейся слева машиной KG Mobiliti под управлением 65-летнего гражданина. В результате ДТП водитель первого транспортного средства погиб на месте, его пассажирку госпитализировали в медицинское учреждение.

Виталина Ярховска