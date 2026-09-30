Верховный суд разрешил Трампу возобновить депортацию мигрантов в третьи страны
Верховный суд США разрешил администрации Дональда Трампа возобновить программу экстренной депортации нелегальных мигрантов в третьи страны. При такой процедуре им не будут давать возможности оспорить высылку, сообщает Reuters.
Судьи временно отменили решение нижестоящего суда, которое требовало от администрации заблаговременно уведомлять мигрантов и давать им возможность заявить об угрозе их жизням в странах, куда их отправляют. Администрация Трампа утверждала, что это требование мешало ей «эффективно выдворять иностранцев» из США.
Решение будет действовать до тех пор, пока Верховный суд разбирает дело по существу. Судьи заявили, что заслушают устные аргументы сторон в декабре.
Белый дом таким образом выслал больше 25 тыс. мигрантов, отмечает Reuters. Депортированных принимают такие страны, как Южный Судан, Уганда, Экваториальная Гвинея, Либерия, ЦАР и другие государства, с которыми США заключают соответствующие соглашения. Чаще всего нелегальных мигрантов Вашингтон отправлял в Мексику.
Юристы Белого дома заявляют, что в индивидуальных заявлениях об опасности депортации в эти страны нет необходимости. Согласившиеся принять иммигрантов страны уже дали обязательства не подвергать кого-либо преследованиям или пыткам, сообщали представители администрации.
Решение меняет способ проверки риска: администрация получает возможность отправлять человека в третью страну до того, как он успеет подать апелляцию и сообщить об угрозе своей жизни. В основе спора — выбор между индивидуальным рассмотрением обстоятельств каждого депортируемого и опорой на общие обязательства принимающей страны не допускать преследований и пыток.
Практическая значимость этой процедуры особенно заметна на примере Южного Судана: в мае 2025 года туда решили отправить восьмерых человек, хотя Госдепартамент США относит страну к опасным из-за преступности, похищений людей и вооруженного конфликта.