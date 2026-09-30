Фрахт судов в Каспийском море подорожал за год в 2,3 раза

Ставка фрахта на перевозку зерновых грузов из Астрахани в Иран для судов класса «река—море» на 25 сентября 2026 года составила $110–115 за тонну, подсчитали в Центре ценовых индексов (ЦЦИ). Значение увеличилось в 2,3–2,4 раза в годовом выражении. В сентябре 2025 года ставка фрахта здесь была $47 за тонну. Аналитики уточняют, что доставка активно дорожает уже десять недель. 24 июля 2026 года она стоила $39 за тонну, говорят в ЦЦИ. Глава «РусИранЭкспо» Александр Шаров говорит, что сейчас ставка фрахта в Каспийском море составляет $110 за тонну при обычном комфортном значении $40–50. В июне показатель был на уровне $35 за тонну, уточнил он.

Фрахт в Каспийском море показал более выраженный рост, чем на других маршрутах, следует из данных ЦЦИ. Например, отправка зерновых грузов из портов Балтики в Марокко сейчас идет по ставке $42 за тонну, что больше на 40% год к году. Директор ЦЦИ Роман Соколов поясняет, что на Каспии рост активности грузоотправителей более выражен, чем на других направлениях. Александр Шаров основным фактором роста на Каспии также называет массовые закупки со стороны Ирана.

Грузооборот портов Астрахань и Оля в январе—августе 2026 года увеличился на 72%, до 4,9 млн тонн, говорит Андрей Кучеров. Перевалка зерна удвоилась и достигла 2,2 млн тонн. Порт Махачкала в августе отгрузил рекордные в своей истории 71,7 тыс. тонн. Увеличение потока накладывается на ограниченные мощности, растущее время доставки грузов и скорое окончание речной навигации, объясняет Роман Соколов. В прошлом году сезон на Волге, по его словам, фактически завершился к 20 ноября. Александр Шаров говорит, что сейчас на Каспии находятся 200 сухогрузов стандартной вместимостью 3–7 тыс. тонн каждый. Но из-за обмеления Волги грузить суда на реке удается лишь на 70–80%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сухогрузы поднялись на мелководье».