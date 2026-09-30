Антикоммунистическую рекламу Трампа оплатили средствами погранслужбы США

Белый дом использовал средства из бюджета Службы таможенного и пограничного контроля США, чтобы оплатить рекламу в поддержку Дональда Трампа. Об этом сообщают The Wall Street Journal (WSJ) и NBC News.

Речь идет о нескольких роликах, которые выходили в телевизионный эфир на прошлой неделе. В первом из них господин Трамп высказывает намерение разгромить коммунистическую идеологию в США. Его слова звучат под песню «Love Me» исполнителя JMSN. В начале этой недели юристы музыканта направили Белому дому письмо с требованием прекратить использование композиции, отмечает NBC.

Во втором видео президент призывает людей присоединиться к нему в его «решающей битве», чтобы «уничтожить глубинное государство» и «изгнать поджигателей войны из нашего правительства». В третьем ролике президент называет Соединенные Штаты величайшей страной в мире. Реклама содержит дисклеймер: «Оплачено правительством США».

Критики утверждают, что эти видео могут нарушать законы, которые запрещают сотрудникам исполнительной власти использовать служебное положение для продвижения политических целей. По данным WSJ, господин Трамп лично добивался проведения этой рекламной кампании и участвовал в создании роликов.

Белый дом назвал видео социальной рекламой, которая «призвана напомнить американцам о любви к своей стране» и «носит просветительский и открыто патриотический характер». «Мы должны гордиться своей страной»,— заявили в администрации США.

Рекламу показали более 90 раз на федеральных телеканалах и больше 2 тыс. раз — на региональных. По оценкам аналитических компаний, затраты правительства составили более $1,7 млн. Сенаторы-демократы из бюджетного комитета Пэтти Мюррей и Крис Мерфи подсчитали, что на рекламу выделено около $20 млн.

Представители Сената от Демократической партии уже заявили о незаконном нецелевом использовании бюджетных средств и потребовали снять ролики с эфира.