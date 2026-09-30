Reuters: Хегсет планирует сократить 20% генеральских и адмиральских должностей
Пит Хегсет планирует сократить на 20% высший командный состав армии и ВМС США
Глава Пентагона Пит Хегсет сегодня планирует объявить о 20-процентном сокращении высшего командного состава армии и военно-морских сил США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным одного из собеседников агентства, речь идет не о прямых увольнениях: некоторые генеральские должности упразднят, а на остальные вместо генералов будут назначать офицеров более низких званий. Господин Хегсет объявит об этом на выступлении перед военнослужащими младшего состава, сообщает агентство.
По данным CNN, ранее господин Хегсет планировал сократить лишь 10% от общего числа генеральских и адмиральских должностей. При этом число высших, четырехзвездных генералов и адмиралов во всех вооруженных силах он намеревался урезать как минимум на 20%. Сейчас в армии США насчитывается около 900 высших офицеров.
Реформа предусматривает несколько уровней сокращения: помимо генеральских и адмиральских должностей в армии и Национальной гвардии, в служебной записке от 6 мая 2025 года отдельно упоминалась реорганизация Объединенного командования. Это означает, что изменения касаются не только численности высшего состава, но и структуры командования, включая возможность назначения на некоторые должности офицеров более низких званий.
К апрелю 2026 года кадровая перестройка уже затронула Объединенный комитет начальников штабов — орган, консультирующий президента и министра обороны. После отставки Рэнди Джорджа в его составе, по данным WP, оставались только командующий Корпусом морской пехоты Эрик Смит и глава Космических сил Брэдли Ченс Зальцман, сохранившие позиции со времени вступления Пита Хегсета в должность в январе 2025 года. Эти изменения в ключевом консультативном органе высшего руководства происходят на фоне общей реорганизации командования.