Reuters: Хегсет планирует сократить 20% генеральских и адмиральских должностей

Глава Пентагона Пит Хегсет сегодня планирует объявить о 20-процентном сокращении высшего командного состава армии и военно-морских сил США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным одного из собеседников агентства, речь идет не о прямых увольнениях: некоторые генеральские должности упразднят, а на остальные вместо генералов будут назначать офицеров более низких званий. Господин Хегсет объявит об этом на выступлении перед военнослужащими младшего состава, сообщает агентство.

По данным CNN, ранее господин Хегсет планировал сократить лишь 10% от общего числа генеральских и адмиральских должностей. При этом число высших, четырехзвездных генералов и адмиралов во всех вооруженных силах он намеревался урезать как минимум на 20%. Сейчас в армии США насчитывается около 900 высших офицеров.