В ритме кожи: как подстроить уход под время

Мы привыкли делить уход за кожей на утренний и вечерний. Однако новый тренд предлагает учитывать хронобиологию при составлении бьюти-рутины. Косметологи и бренды активно говорят о циркадных ритмах кожи, предлагая использовать конкретные компоненты в определенное время дня. Это мотивируется тем, что в течение суток меняются температура кожи, кровоток, уровень увлажненности, работа кожного барьера и процессы восстановления.

Циркадные ритмы — это примерно 24-часовые циклы, регулирующие множество процессов организма. Их главный координатор находится в мозге, однако собственные «часы» есть и у клеток кожи.

Исследования отмечают суточные колебания трансэпидермальной потери воды, температуры и кровотока кожи, а также ее проницаемости. Например, один из опытов показал, что увлажненность кожи утром примерно на 12% ниже, чем вечером. В зависимости от конкретного часа может меняться pH, вырабатываться больше или меньше кожного сала, мелатонина, гормонов, отвечающих за синтез коллагена. Одним словом, идея учитывать время суток в дерматологии не возникла просто так. Более того, в научной литературе уже используется понятие «хронодерматология», то есть изучение того, как время и биологические часы влияют на кожу и эффективность терапии.

Утро

Утро — время защиты. Кожа выходит из ночного режима восстановления и сталкивается с ультрафиолетом, загрязнением, перепадами температуры и другими неприятными «подарками» окружающей среды.

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Примерно с шести утра эпидермис «просыпается» и настраивается на активный день: клеточное деление замедляется, зато усиливается работа антиоксидантной защиты и синтез компонентов гидролипидного барьера. Чтобы не мешать этим процессам, следует умываться мягкими средствами, а пилинги и скрабы перенести на вечер. В это же время усиливается микроциркуляция крови, снижается выработка аквапоринов и возрастает потеря влаги. Важно наносить тоники и сыворотки с большим количеством увлажняющих компонентов, антиоксидантами и УФ-фильтрами — они защищают клетки от воздействия окружающей среды и солнца.

Около 9–10 часов можно применять успокаивающие средства, так как в это время повышается чувствительность. А вот после 10:00 стоит делать массажи, аппаратные процедуры и инъекции — чувствительность, наоборот, начинает снижаться.

Если обобщать, то самая удачная утренняя бьюти-комбинация вполне прозаична: антиоксидантный уход + солнцезащитное средство. В качестве первого стоит присмотреться к продуктам с витамином С. Тем более что он способен дополнять защиту в сочетании с SPF.

День

В течение дня на первый план выходят все те же внешние факторы. Ультрафиолет, сухой воздух, жара или холод, ветер, загрязнение — все это воздействует на кожу независимо от того, насколько идеально составлена домашняя рутина.

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Пытаться подобрать отдельную банку для каждого часа — слишком утомительно, поэтому лучше сосредоточиться на защите и поддержании барьера.

Если кожа сухая или чувствительная, важны увлажняющие и укрепляющие компоненты, например глицерин, гиалуроновая кислота, церамиды, сквалан. При склонности к жирности необходимости в плотном креме нет. Достаточно ограничиться легкими текстурами и себорегулирующими компонентами — среди них азелаиновая кислота, ниацинамид, цинк, экстракт чайного дерева. Именно днем отмечается пик выработки себума, поэтому рекомендуется пользоваться матирующими салфетками.

Вечер и ночь

Примерно с 17 часов замедляется кровообращение и деление клеток. Кожа не так восприимчива к активам, зато для пилингов, скрабов и очищения данный интервал подходит лучше всего.

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Не стоит забывать про тонизацию после умывания и до нанесения кремов и сывороток: на данном этапе мы подготавливаем эпидермис к следующим шагам и восстанавливаем естественный pH-баланс.

После 20:00 наступает благоприятный период для активного ухода. Отсутствие солнечного воздействия позволяет использовать некоторые ингредиенты, которые неудобно применять днем, например ретиноиды. Они повышают упругость кожи, выравнивают рельеф, борются с воспалениями. Но чудо-компоненты могут нарушать кожный барьер на этапе привыкания: это приводит к сухости, шелушениям и раздражению. Поэтому вечерний уход с ними разумно дополнять мягким увлажняющим средством.

Другой полезный ингредиент — мелатонин. В ночное время он может послужить неплохим антиоксидантом и стимулировать синтез коллагена, предотвращая преждевременное старение.

Иногда этого вполне достаточно. Порой чем меньше, тем лучше — перегружать кожу не рекомендуется из-за риска возникновения забитых пор, повышенной чувствительности и разрушения барьера.

Так ли иначе, важнейший элемент хронобиологического ухода — качественный сон. Исследования связывают нарушения биоритмов с изменениями кожного барьера, иммунных процессов и восстановления, хотя конкретное влияние сна на эффективность отдельных наружных препаратов пока изучено недостаточно.

Новый тренд все еще обсуждается в научном сообществе. У него есть здравое ядро: кожа действительно не остается неизменной в течение суток, а ее клетки работают в соответствии с циркадными сигналами. Но эту биологическую особенность рано превращать в подробное бьюти-расписание из десяти пунктов.

Если выбирать между нанесением сыворотки ровно в 21:17 и регулярным использованием подходящего средства в удобное время, лучше придерживаться второго варианта. Индустрия активно движется в сторону персонализированной косметологии, которая будет учитывать индивидуальные циркадные ритмы. Но до личного косметического «часового механизма» на полке в ванной науке еще предстоит пройти несколько исследований. Сегодня тип кожи, переносимость, состав продукта, доказанность конкретного ингредиента и регулярность применения все еще остается важнее того, который сейчас час.

София Балаян