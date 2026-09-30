Инфляционные ожидания населения выросли до до 14,2%

По данным Банка России, в сентябре медианная оценка инфляции населением на следующие 12 месяцев выросла на 0,5 процентного пункта (п. п.), до 14,2%. У респондентов со сбережениями она увеличилась с 12% до 12,8%, без сбережений — с 15% до 15,4%. Наблюдаемая населением инфляция одновременно выросла на 0,8 п. п., до 15,1%.

Центр макроэкономических исследований Сбербанка (ЦМИ «Сбера») связывает повышение ожиданий прежде всего с динамикой цен на топливо и тем, что время проведения сентябрьского опроса пришлось на ускорение их роста (конец августа). С апреля 2024 года инфляционные ожидания увеличились на 3,2 п. п., с 11% до 14,2%. По расчетам аналитиков, бензин обеспечил 1,8 п. п., или более половины этого прироста. Причем влияние топлива практически полностью сформировалось за последние три месяца: его вклад изменился с минус 0,2 п. п. в июне до 1,7 п. п. в сентябре — максимума с 2024 года. Другие заметные компоненты внесли существенно меньший вклад. Плодоовощная продукция добавила к росту ожиданий 0,4 п. п., чай, кофе и какао — 0,3 п. п., алкоголь — 0,2 п. п.

В октябре, по оценке ЦМИ «Сбера», основным новым проинфляционным фактором станет индексация тарифов ЖКУ. На этом фоне аналитики предполагают повышение инфляционных ожиданий до 14,3–14,5% и сохранение их выше 14% в четвертом квартале. В диапазон 8–11%, который экономисты центра рассматривают как соответствующий периоду инфляции около цели ЦБ в 4%, показатель, согласно прогнозу, не вернется до конца первого квартала 2027 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Инфляционные ожидания разогреты бензином».