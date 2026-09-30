ИИ вышел в поле

Общий уровень цифровизации сельского хозяйства в целом по России, по оценке заместителя директора по инновациям Центра развития промышленной робототехники Университета Иннополис Артура Шимановского, составляет около 30%: отрасль занимает лишь 16-е место из 18 по внедрению цифровых технологий. На этом фоне Татарстан выглядит исключением: регион лидирует по уровню цифровизации АПК с показателем более 70% и стабильно входит в топ-5 по инновациям в этой сфере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Системное внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта в растениеводстве способно повысить рентабельность более чем на 21%

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Системное внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта в растениеводстве способно повысить рентабельность более чем на 21%

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Системное внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта в растениеводстве способно повысить рентабельность более чем на 21%, сообщила директор Татарстанского регионального филиала Россельхозбанка Ляля Кудерметова. Использование агродронов сокращает затраты на средства защиты растений до 20% и снижает расходы на технику в 4–5 раз. Эффективность внедрения современных технологий и автоматизированных систем во многом зависит от уровня управленческой зрелости и готовности хозяйств к изменениям.

17 систем на всю республику

В Татарстане сегодня функционирует 17 различных систем искусственного интеллекта, охватывающих ключевые направления фермерской деятельности. Однако, как подчеркивает генеральный директор АО «РИВЦ» Нияз Халиуллин, говорить о массовом распространении подобных технологий пока преждевременно: в целом по республике они еще не стали повсеместной практикой. Вместе с тем в Татарстане искусственный интеллект в аграрном секторе применяется чаще, чем в среднем по России, особенно в животноводстве.

В республике есть успешные примеры внедрения ИИ в животноводстве: системы диагностики хромоты, мониторинга процесса доения. В качестве примера господин Халиуллин приводит систему, которая с помощью компьютерного зрения контролирует здоровье скота и круглосуточно мониторит действия персонала. После внедрения этой системы число коров, больных маститом, сократилось в два раза.

Миллионы на доильном зале

По мнению экспертов, автоматизация одного доильного зала может принести дополнительный доход от 3,7 до 9,4 млн рублей в год. При масштабировании на несколько залов эффект достигает 56 млн рублей ежегодно. Система контроля доильного зала, по данным господина Шимановского, не только повышает продуктивность на 10%, но и существенно снижает затраты на лечение животных. Вложения в такие технологии, по его расчетам, окупаются в среднем за один-три года.

При этом, как отмечает господин Халиуллин, экономическая оправданность внедрения любых технологий зависит не от масштаба предприятия, а от его управленческой зрелости, культуры производства и готовности к изменениям. Одно и то же решение в одном хозяйстве может дать быстрый возврат инвестиций, а в другом не окупиться.

Сложнее всего внедрять новшества малым хозяйствам — из-за высоких начальных затрат. Однако госпожа Кудерметова полагает, что технологии становятся доступнее благодаря появлению современных сервисов и государственной поддержке. В этом году в Татарстане запущена программа развития искусственного интеллекта до 2030 года. По словам заместителя министра цифрового развития Татарстана Альберта Яковлева, в ее рамках создается кластер мощных серверов, где любые предприятия смогут арендовать вычислительные мощности для работы с ИИ и апробировать решения без крупных инвестиций.

«Такой подход снимает финансовые риски и позволяет даже малому бизнесу использовать технологии», — подчеркивает господин Яковлев. Предприятия, по его словам, смогут сначала протестировать решение на арендованных мощностях и только потом определиться с полноценными инвестициями.

Агронома не заменит

Нияз Халиуллин обращает внимание, что в растениеводстве не все виды сорняков могут быть идентифицированы — многое зависит от разрешения камер на беспилотниках. Кроме того, технологии не видят того, что происходит под землей: корневые системы, состояние почвы, влажность на глубине остаются за рамками возможностей дронов и спутников.

В животноводстве, по его словам, искусственный интеллект определяет болезни скота лишь косвенно — на основе анализа поведенческих признаков. Окончательный диагноз, подчеркивает эксперт, технология не ставит: для этого требуется вмешательство ветеринарного врача или зоотехника. То же самое и в растениеводстве: обязательно участие грамотного агронома. Господин Халиуллин резюмирует: искусственный интеллект выступает помощником, а не заменяет квалифицированного специалиста.

По оценке Артура Шимановского, существующие ИИ-системы, несмотря на высокую точность в распознавании распространенных проблем, сталкиваются с такими сложностями, как диагностика редких заболеваний, раннее выявление проблем, зависимость от условий съемки и освещения, дифференциация схожих симптомов.

Ляля Кудерметова добавляет, что спектр решаемых задач постоянно расширяется. В качестве примера она приводит новую платформу, позволяющую по фотографии листа, плода или стебля диагностировать болезнь растения и получить рекомендации по лечению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Успешная интеграция ИИ в сельское хозяйство, по мнению экспертов, требует комплексного подхода

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Успешная интеграция ИИ в сельское хозяйство, по мнению экспертов, требует комплексного подхода

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Кадры: фермеров станет больше

По словам Нияза Халиуллина, современные технологии, включая решения на базе ИИ, пробуждают интерес к сельскому хозяйству у молодого поколения, которое начинает смотреть на него не как на тяжелый ручной труд, а как на возможности для применения цифровых инструментов. Автоматизация и роботизация, убежден он, не сократят кадры, а скорее привлекут в отрасль новых людей.

Ляля Кудерметова развивает эту мысль: цифра разгружает фермера, автоматизируя множество рутинных задач, помогает экономить средства, сокращает издержки и потери продукции, сильно бережет время. В результате у человека появляется больше возможностей для развития бизнеса.

Автоматизация и внедрение ИИ, по мнению экспертов, меняют структуру занятости, но ведут не к сокращению, а к трансформации рынка труда и появлению новых, более квалифицированных специальностей. Снижается потребность в низкоквалифицированном ручном труде, но формируется устойчивый спрос на специалистов с широкими компетенциями и экспертизой в области агроаналитики и IT. Цифровизация, по мнению госпожи Кудерметовой, делает отрасль более привлекательной для молодежи, открывая перед ней перспективные карьерные пути.

Малые фермерские хозяйства, считает господин Шимановский, могут сохранить конкурентоспособность через использование облачных сервисов и сотрудничество с крупными игроками рынка.

«На примере Татарстана видно, что фермеры активно и добровольно внедряют цифровые решения для повышения эффективности и контроля, что позволяет им успешно конкурировать и развивать свой бизнес», — подтверждает госпожа Кудерметова. Таким образом, резюмирует она, ИИ становится не угрозой, а инструментом развития для каждого фермера.

От пилотов к системе

В долгосрочной перспективе ИИ может стать ключевым фактором конкурентоспособности агробизнеса, позволяя создавать более устойчивые и экологичные модели ведения хозяйства. Внедрение искусственного интеллекта в сельское хозяйство, считают эксперты, — это не просто модное веяние, а необходимый шаг к обеспечению продовольственной безопасности и повышению эффективности агропромышленного комплекса. Артур Шимановский отмечает, что особенно актуальным это становится в контексте глобальных вызовов: растущего населения планеты и необходимости увеличения урожайности.

Однако успех внедрения зависит от готовности агропредприятий к изменениям, их способности адаптироваться к новым условиям и желания инвестировать в развитие. Только такой подход, по мнению Нияза Халиуллина, позволит реализовать весь потенциал технологий искусственного интеллекта в сельском хозяйстве.

Успешная интеграция ИИ в сельское хозяйство, по мнению экспертов, требует комплексного подхода. Необходимо учитывать не только технологические аспекты, но и человеческий фактор, готовность персонала к изменениям, наличие необходимой инфраструктуры и финансовых ресурсов.

Влас Северин