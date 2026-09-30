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обновлено 01:07

В Москве ограничивали работу двух аэропортов

Росавиация: Домодедово и Внуково работают по согласованию

Аэропорты Домодедово и Жуковский принимали и отправляли самолеты по согласованию с «соответствующими органами». Об этом сообщили в Росавиации. Через час ограничения на полеты сняли.

Меры были связаны с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропортов, добавили в ведомстве. Возможны изменения в расписании полетов.

В российских аэропортах подобные меры обычно вводят из-за опасности налета БПЛА. Столичные власти не сообщали об ударах по городу.

Новость обновлена в 1:07 мск. Добавлена информация о снятии ограничений.

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