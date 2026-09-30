Инвестиционные перспективы обновляют карту АПК Приволжья

На площадке прошедшего в июне Петербургского международного экономического форума прошла презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, оценивающего усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляющего лучшие практики. Согласно рейтингу, Приволжский федеральный округ (ПФО) является одним из самых инвестиционно привлекательных в стране. Безоговорочный лидер региона — Республика Татарстан — делит по состоянию инвестклимата первое место с Москвой, Нижегородская область разделяет второе место с Московской, а Республика Башкортостан совместно с Сахалинской областью и Санкт-Петербургом — третье. В топ лидеров рынка входят также Республика Мордовия, Саратовская, Оренбургская, Пензенская и Самарская области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ПФО обеспечивает 25% общероссийского сбора зерна

Фото: Пресс-служба РСХБ ПФО обеспечивает 25% общероссийского сбора зерна

Фото: Пресс-служба РСХБ

Тезис о лидерстве подкреплен структурой. ПФО обеспечивает 25% общероссийского сбора зерна, Татарстан занимает первое место в стране по производству молока, Удмуртия — третье. В ближайшие пять-шесть лет в округе планируется реализовать более 100 инвестиционных проектов с общим финансированием около 260 млрд рублей, которые создадут свыше 5 тыс. новых рабочих мест. Такие оценки привел заместитель руководителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Князьков на агровыставке «Казань Агро».

Примечательно, что ПФО — один из немногих макрорегионов страны, где инвестиционная активность в АПК носит системный, а не точечный характер. В топ лидеров по инвестиционному климату входят сразу восемь приволжских субъектов. Такая концентрация создает эффект кластера: логистика, кадры, переработка и финансовые инструменты развиваются в условиях общего рынка, а не в изоляции отдельных субъектов.

В подотраслевом разрезе безусловный лидер по объему привлекаемого капитала — переработка продукции растениеводства и животноводства (162,5 млрд рублей) при 83,9 млрд рублей на само животноводство. Промышленная переработка вдвое превосходит первичное производство — и это главная качественная характеристика нынешнего инвестиционного цикла в ПФО. Инвесторы переориентируются с сырья на добавленную стоимость: тенденция, которая еще несколько лет назад была характерна скорее для западных агрорынков.

Региональная специализация

Пятерка лидеров по объему привлекаемого финансирования — Татарстан (~90 млрд рублей), Саратовская (~50 млрд), Самарская (~40 млрд), Пензенская (~25 млрд) и Ульяновская (~10,6 млрд) области. Отраслевые приоритеты регионов различаются, и это различие отражает рыночный расчет, а не только аграрную традицию. Примечательно, что у большинства участников пятерки крупнейших вложений структура портфеля тяготеет к одному-двум якорным направлениям: это облегчает управление рисками на уровне региона, но требует уверенности в долгосрочной устойчивости выбранной ниши.

Саратовская область диверсифицирует портфель максимально широко: 25 проектов, от птицефабрик до рыбоводного хозяйства и фабрики мороженого. Ставка на нишевые сегменты — рыбоводство, овцеводство — отражает расчет на востребованные позиции внутреннего рынка с ограниченной конкуренцией. Самарская область концентрируется на масличных культурах с прицелом на экспорт. Пензенская область с мощностями мирового гиганта «Дамате» делает ставку на индейководство — фактически созданную в России с нуля нишу с небольшой, но уже устойчивой долей в потреблении.

Также регион планирует развивать ягодоводство и инвестировать в детское питание. Ульяновская область уделяет внимание переработке растениеводства, производству кормов и базовой логистической инфраструктуре, без которой любой рост первичного производства упирается в потери при хранении и транспортировке. Каждая из этих стратегий закрывает отдельную нишу в общей производственной карте своего округа.

Разнонаправленность специализаций — не случайность. Однотипное наращивание мощностей в одном сегменте, как правило, создает ценовое давление на весь рынок: профицит молока, яйца или зерна в пределах одного макрорегиона неизбежно ведет к снижению рентабельности для всех участников. Нынешняя инвестиционная картина выглядит как осознанное распределение ниш исходя из сильных сторон каждого региона.

Кадровый вопрос при этом встает все острее: отрасль конкурирует за механизаторов, зоотехников и ветеринаров со строительным сектором и городским рынком труда — и выигрывает эту конкуренцию только там, где предприятие предлагает современные условия труда и достойное жилье.

Татарстан: от элеватора до аминокислот

Инвестиционный портфель Татарстана выстроен иначе, чем у большинства регионов. Около 60 млрд рублей направлено на создание предприятия по глубокой переработке пшеницы и производству аминокислот — сегмента, пока что лишь точечно представленного в российском АПК и критически важного для кормовой промышленности и фармацевтики. Остальные средства — около 30 млрд рублей — на молочно-товарные фермы, новый элеватор и переработку льна.

Завод по глубокой переработке создается в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», запуск запланирован на 2028 год. Проект реализуется в Нижнекамском районе республики и предусматривает выпуск более 65 тыс. тонн продукции. Потребность в аминокислотах сейчас полностью закрывается за счет импорта: по оценке отраслевых аналитиков, до 40% нужд в кормовых аминокислотах Россия удовлетворяет поставками из-за рубежа, причем на долю китайской продукции приходится значительная часть рынка.

Логику зерновой части портфеля иллюстрирует развитие элеваторной инфраструктуры одного из крупнейших агрохолдингов страны по объему земельных активов. В мае 2026 года в Бугульме введен терминал с единовременным хранением 120 тыс. тонн и пропускной способностью 450 тыс. тонн в год, оснащенный собственной железнодорожной веткой с выходом на маршрутные составы до портов.

Совокупно с элеватором в Зеленодольском районе (введен в эксплуатацию в 2024 году) и речным терминалом в Свияжске это замыкает цепочку от поля до экспортного контракта в рамках одной операционной модели. Стоимость бугульминского проекта — 5,2 млрд рублей, из которых 2,7 млрд составил льготный кредит Россельхозбанка: схема, при которой государственное льготное финансирование позволяет агрохолдингу сохранить гибкость при долгосрочных вложениях с неочевидными сроками окупаемости.

По оценке Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, в 2026–2030 годах совокупные инвестиции в зернохранилища в России достигнут 494 млрд рублей: рост со 164 до 185,5 млн тонн единовременного хранения, треть объема — на ПФО. Незакрытая потребность в дополнительных мощностях хранения остается ограничением для экспортного потенциала всего округа. «Сегмент элеваторной инфраструктуры в ближайшие годы закрепится в числе наиболее устойчивых и предсказуемых направлений инвестиций в АПК, а сами элеваторные комплексы станут стратегическим активом, обеспечивающим контроль над всей цепочкой создания стоимости, от поля до экспортного терминала»,— считает Олег Князьков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2027 году молочный сектор Татарстана получит еще одно крупное производство

Фото: Пресс-служба РСХБ В 2027 году молочный сектор Татарстана получит еще одно крупное производство

Фото: Пресс-служба РСХБ

Птицеводство: ставка на масштаб

Птицефабрика «Яратель-Апастово» в Апастовском районе — проект «Ак Барс Холдинга» стоимостью 11 млрд рублей. Производство запущено в декабре 2025 года: к февралю 2026-го выпущено уже более 2 млн яиц. К 2027 году компания планирует выйти на заявленную проектную мощность — 550 млн штук в год при поголовье 2,4 млн кур.

Новая фабрика вписывается в устойчивую тенденцию роста яичного производства в республике. За десять лет — с 2015 по 2025 год — выпуск яйца в ПФО увеличился почти на 20%, или на 2,4 млрд штук. Татарстан входит в тройку лидеров по темпам роста среди регионов округа: прирост за тот же период составил 39%. На этом фоне «Яратель-Апастово» становится одним из значимых новых объектов отрасли в регионе. Для Апастовского района запуск предприятия дополнительно означает появление новых рабочих мест и производственной инфраструктуры.

Молочный сектор: цифра вместо интуиции

Молочный комплекс «Ульянково» в Зеленодольском районе на 3700 голов голштинской породы вышел на проектную мощность в начале 2026 года — 125 тонн сырого молока в сутки. Количество вложенных в него инвестиций оценивается в 5 млрд рублей.

Надой первой лактации превысил 12 тонн на корову за год — показатель, который прежде встречался преимущественно на предприятиях с многолетней историей интенсивного производства. Производственная модель нетипична для российского рынка: содержание по системе big box с низкопрофильной вентиляцией американского типа, автоматизированное управление микроклиматом и ИИ-модуль для ранней диагностики хромоты в ветеринарии.

Комплекс создал около 130 рабочих мест и к моменту запуска был укомплектован полностью, в том числе за счет специалистов из других регионов: работа на современном цифровом предприятии меняет привлекательность сельского АПК для квалифицированных кадров, которые прежде предпочитали городской рынок труда.

В 2027 году молочный сектор Татарстана получит еще одно крупное производство: ключевой инвестиционный проект ГК «Вамин» стоимостью более 5 млрд рублей — молочно-товарную ферму более чем на 5 тыс. голов крупного рогатого скота и отдельного кормоцентра, строительство которых ведется в селе Шушмабаш Арского района.

Новый комплекс — ферма на 4,2 тыс. дойных коров — станет центром высокотехнологичного животноводства и обеспечит сырьем собственные перерабатывающие заводы компании. Планируется десять корпусов и доильный зал по системе «параллель», когда животные стоят параллельно друг другу, а доильный аппарат подключается к вымени сзади. Такой подход позволяет максимально использовать площадь зала, где размещается большое количество доильных мест, а также гарантировать безопасность для оператора и низкий уровень стресса для коров, а значит — получение качественного молока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ключевым финансовым инструментом для реализации инвестпроектов остаются программы льготного кредитования

Фото: Пресс-служба РСХБ Ключевым финансовым инструментом для реализации инвестпроектов остаются программы льготного кредитования

Фото: Пресс-служба РСХБ

Накопленный результат

Реализация этих и других инвестиционных проектов опирается на созданную отраслевую инфраструктуру. С течением времени менялся характер самих инвестиций: если в 2000-е и 2010-е годы капитал шел преимущественно в животноводческие комплексы и зерновые хозяйства, то сейчас заметную долю стали занимать проекты по переработке и инфраструктуре хранения и по принципиально новым для России производствам.

Ключевым финансовым инструментом для реализации инвестпроектов остаются программы льготного кредитования. Например, за четверть века своей работы Россельхозбанк профинансировал в АПК ПФО 1700 инвестиционных проектов на сумму свыше 478 млрд рублей. В совокупности они дают 2,4 млн тонн молока, 700 тыс. тонн мяса бройлеров, 137 тыс. тонн свинины, 3,2 млрд яиц в год.

Именно разнонаправленность региональных стратегий — от нишевого рыбоводства до аминокислот — остается условием устойчивости всей системы: совокупный потенциал округа складывается из специализаций и горизонтов их роста, а не из однотипного наращивания мощностей.

В этой логике татарстанский портфель с его ставкой на глубокую переработку и экспортную инфраструктуру выглядит не исключением, а наиболее последовательной реализацией общей для ПФО тенденции. В целом перспективы и направления новых проектов в Поволжье иллюстрируют благоприятный инвестиционный климат округа и комфортные условия для бизнеса, а их реализация, безусловно, положительно отразится на экономике ПФО и его роли как одного из центров АПК России.

Светлана Куликова