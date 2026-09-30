«Аграрий не должен думать, где найти деньги»

Татарстанскому региональному филиалу Россельхозбанка в этом году исполняется двадцать лет. Сегодня за ним — 306 млрд рублей, направленных в АПК республики, и 203 реализованных инвестиционных проекта общей стоимостью более 146 млрд. О том, как с помощью банка меняется облик агропромышленного комплекса региона, почему искусственный интеллект не заменит живого общения, чего хочет современный агротурист и какова главная задача банка на 2026 год, рассказала директор Татарстанского филиала Россельхозбанка Ляля Кудерметова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор Татарстанского филиала Россельхозбанка Ляля Кудерметова

Фото: Пресс-служба РСХБ Директор Татарстанского филиала Россельхозбанка Ляля Кудерметова

Фото: Пресс-служба РСХБ

— Как вырос Татарстанский региональный филиал за два десятилетия работы в республике?

— Миллиарды рублей, направленных за эти годы в АПК Татарстана, и сотни работающих инвестиционных проектов — это не абстрактные цифры. Это животноводческие комплексы, элеваторы, теплицы, перерабатывающие заводы по всему Татарстану. И если смотреть шире, то мы выросли из «кредитного окошка» для сельхозпроизводителей в системного партнера отрасли. Сегодня, помимо финансирования, мы сопровождаем аграриев на каждом этапе — от бизнес-плана до полки магазина, занимаемся образованием фермеров, помогаем с выходом на новые рынки сбыта.

— Как сейчас себя чувствует агросектор республики?

— Отрасль в хорошем тонусе, и цифры это подтверждают. За первые пять месяцев 2026 года мы направили в АПК Татарстана почти 10,5 млрд рублей — на треть больше, чем за тот же период прошлого года. На сезонно-полевые работы — 9,3 млрд, рост почти в полтора раза. Из них 7,7 млрд — по льготным программам. А в целом льготных кредитов мы выдали почти на 9 млрд рублей — это 34% рынка льготного кредитования АПК.

Это значит, что хозяйства вошли в сезон обеспеченными: есть деньги на семена, удобрения, топливо, технику. Когда аграрий не думает, где взять оборотные средства, он концентрируется на том, как вырастить хороший урожай. Это и есть наша задача.

Если говорить про масштабные инвестиции, то в конце прошлого года ввели в эксплуатацию новую молочно-товарную ферму в Кайбицком районе республики мощностью 3700 голов дойного стада, а уже в этом году показателен пример с элеваторным комплексом «Бугульма-Зернопродукт» группы компаний «Август». Общий объем инвестиций в этом проекте — 5,2 млрд рублей, из них более 2,7 млрд — льготный кредит нашего банка. Для зернового рынка республики, да и Приволжья в целом, это важный объект: дополнительные мощности хранения напрямую влияют на то, как аграрии могут управлять продажей урожая, не торопясь сбывать зерно по низким ценам сразу после жатвы.

— Среди проектов, которые вы финансируете, какие направления сейчас в приоритете?

— Исторически Татарстан — регион с сильным растениеводством, и это отражается в структуре инвестиционного портфеля: по состоянию на начало июня около 89% инвестиционных кредитов приходится именно на растениеводство. Оставшиеся 11% — преимущественно приобретение сельхозтехники.

Я бы не сказала, что картина однообразная. Мы сейчас готовим сделку по финансированию фермы на 2434 головы крупного рогатого скота в Мамадышском районе — это животноводство, серьезные долгосрочные инвестиции. Татарстан вообще в числе лидеров ПФО по динамике молочного животноводства: за десять лет производство молока выросло на 36%, до 2,4 тыс. тонн в 2025 году. Еще один проект с участием банка — строительство завода глубокой переработки зерна мощностью 45,7 тыс. тонн продукции в год.

Параллельно заключен договор на строительство завода аминокислот: 100 тыс. тонн метионина и 50 тыс. тонн холина хлорида в год. Это уже не сельское хозяйство в привычном смысле, а глубокая переработка, добавленная стоимость, экспортный потенциал. Такие проекты меняют облик агропромышленного комплекса региона. Это уже часть более широкого тренда на импортозамещение в кормовой отрасли. Сегодня Россия ввозит около 73 тыс. тонн аминокислот в год, и новые производства призваны не просто закрыть внутренний спрос, но и открыть экспортный коридор: совокупный потенциал поставок за рубеж оценивается в 420 тыс. тонн с валютной выручкой около $928 млн.

Татарстан рассматривается как одна из приоритетных площадок для крупного проекта по глубокой переработке кукурузы мощностью до 400 тыс. тонн продукции в год с участием зарубежного партнера. Масштаб и технологический уровень подобных инициатив выводят регион на принципиально иную позицию в цепочке добавленной стоимости всего агропромышленного комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

— Малый бизнес в АПК — это ваша аудитория или банк все-таки тяготеет к крупным игрокам?

— Малый бизнес — это наша принципиальная позиция, не просто сегмент. Банк традиционно лидирует на рынке кредитования крестьянско-фермерских хозяйств в Татарстане — мы выдали более половины льготных кредитов. В республике свыше 400 тыс. фермерских и личных подсобных хозяйств, и многие из них работают с нами. По итогам 2025 года каждые 3 из 4 рублей полученных фермером кредитов выданы филиалом РСХБ.

Мы понимаем, что кредит — не единственная потребность фермера. Начинающему нужны знания, деловые связи, понимание рынка. Именно поэтому существует образовательный проект Россельхозбанка «Школа фермера» — за все время ее окончили более 200 человек в Татарстане. Это люди, которые прошли реальное обучение: бизнес-планирование, агрономия, маркетинг, финансовая грамотность. Часть из них потом становятся нашими клиентами — но уже с готовой моделью, а не с «идеей на салфетке».

Еще один инструмент — маркетплейс «Свое Родное», помогающий аграриям продавать, а жителям покупать свежую фермерскую продукцию. Сегодня на платформе работают 435 хозяйств из Татарстана, республика — в числе лидеров ПФО по активности работы сервиса. В первом квартале 2026 года онлайн-продажи фермерской продукции через платформу выросли на 43%. Для небольшого хозяйства такая интернет-витрина — это и выручка, и узнаваемость бренда.

В 2026 году платформа «Свое Родное» была удостоена Гран-при в номинации «Продукт года» премии TECH & AI Awards 2026 — это признание того, что цифровые решения для аграрного сектора способны конкурировать на уровне всей технологической индустрии. Для фермера это не просто красивая витрина в интернете: платформа становится инструментом выстраивания прямых долгосрочных отношений с покупателем, когда за брендом стоят конкретное хозяйство, конкретный человек и конкретная история продукта.

— Насколько рискованным бизнесом остается сельское хозяйство? Как вы с этим работаете?

— Агробизнес — один из наиболее уязвимых к внешним факторам: погода, колебания цен на ресурсы, логистика. Это объективная реальность, с которой не поспоришь. Один из инструментов управления рисками, который реально работает,— агрострахование. Мы видим это по цифрам СК «РСХБ-Страхование»: по итогам 2025 года Татарстан стал крупнейшим рынком агрострахования в ПФО — 245 млн рублей страховых премий, рост за два года на 46%. Аграрии все чаще понимают: застрахованный урожай — это не лишние расходы, а финансовая подушка, которая позволяет не останавливать хозяйство в случае неурожайного года.

Устойчивость строится не на одном инструменте. Льготное кредитование само по себе серьезно снижает финансовую нагрузку на хозяйство: более доступная ставка означает меньший ежемесячный платеж, а значит — больше свободных средств на развитие и больше запаса прочности в любой ситуации. Когда почти 9 млрд рублей из выданных нами кредитов приходится на льготные программы — а это 34% всего рынка льготного кредитования АПК республики — речь идет о системной поддержке отрасли. Такой масштаб позволяет сотням хозяйств планировать работу уверенно: знать, что финансовая база есть, и сосредоточиться на результате.

— Технологии ИИ в АПК — это уже реальность или пока разговоры?

— Реальность, хотя и не везде в равной степени. В крупных агрохолдингах страны уже работают системы точного земледелия, беспилотная техника, датчики на фермах. Средний и малый бизнес подтягивается постепенно. Но вектор очевиден.

Россельхозбанк и сам использует искусственный интеллект. У нас работает RAISA — собственная платформа продвинутой аналитики в защищенном контуре банка. К ней подключено более 3 тыс. сотрудников. У РСХБ есть и другие разработки в области данных и искусственного интеллекта. При этом я убеждена: ИИ — это инструмент, а не замена. Особенно в работе с аграриями, где очень важны личный контакт, понимание специфики конкретного хозяйства, доверие. Алгоритм это не заменит.

— Кадры в АПК — молодежь идет в отрасль или нет? И что с агротуризмом — это серьезное направление или красивая история?

— Начну с кадров. Нехватка есть, и отрицать это было бы бессмысленно. Но видны и позитивные тенденции. В 2026 году в Татарстане планируют выплатить 200 молодым специалистам по 750 тыс. рублей при трудоустройстве в сельхозорганизацию. Это существенная сумма, которая реально меняет экономику выбора. А платформа РСХБ «Я в Агро», которая объединяет вакансии, стажировки и образовательные возможности в АПК, достигла уже 350 тыс. пользователей в месяц. Для отраслевого ресурса — аудитория весьма солидная.

Параллельно ведется системная работа с молодежью на значительно более раннем этапе — через агротехнологические классы в школах республики. Это инвестиция в интерес к отрасли, которая формируется еще до того, как человек делает профессиональный выбор. В мае 2026 года в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан прошла межрегиональная конференция кураторов и наставников агротехнологических классов — событие, которое отражает не разовую инициативу, а выстроенный подход к подготовке будущих специалистов отрасли.

Я не стала бы недооценивать направление агротуризма. Татарстан входит в тройку наиболее перспективных агротуристических регионов ПФО. В 2025 году турпоток здесь вырос на 25–30%, в 2026-м ожидается ускорение еще на 30–35%. Рентабельность у грамотно выстроенных проектов достигает 40%. Средний чек одной поездки — около 12 тыс. рублей.

Здесь важна одна деталь: современный агротурист едет не за домиком в деревне. Он хочет погрузиться в атмосферу: сварить сыр, поухаживать за животными, собрать урожай своими руками. Это запрос на иммерсивный опыт, и хозяйства, которые умеют его создавать, получают 15–25% выручки именно от туристической составляющей. Мы видим это направление как одно из приоритетных для диверсификации доходов малых хозяйств и готовы его финансировать.

— Какова главная задача банка на этот год?

— Если коротко: дать аграриям Татарстана средства, чтобы они спокойно завершили сезонные работы, собрали урожай и реализовали свои инвестиционные планы. Звучит просто, но за этим — ежедневная работа сотен людей и тысячи хозяйств по всей республике. Двадцать лет назад мы начинали как банк для АПК. Сегодня мы — важная часть самого АПК. И это, пожалуй, лучшее, что, можно сказать.

Алина Гуляева