Что посеешь, то и пожнешь

Как республика адаптируется к климатическим изменениям, делая ставку на подсолнечник и рапс, почему жидкие удобрения эффективнее твердых, хватит ли аграриям топлива и сколько уже заготовлено кормов на зиму, рассказал в интервью заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Марат Зяббаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров

Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров

Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

— Каков прогноз по валовому сбору зерна в Татарстане на 2026 год в сравнении с прошлым сезоном?

— Пока урожай только формируется, поэтому окончательные цифры можно будет назвать только по итогам уборки. В прошлом сезоне наши аграрии собрали 4,6 млн тонн зерна. Нынешний год в целом также складывается неплохо.

— Какова общая площадь посевных площадей и как она распределена по культурам?

— В этом году общая посевная площадь составила 2,5 млн га, из которых 1,6 млн — это яровой сев. Зерновые занимают 1,2 млн га, масличные — 669 тыс., сахарная свекла — 53,1 тыс., кормовые — 616 тыс.

— Есть ли изменения в структуре посевов? Какие новые культуры могут стать перспективными и рентабельными для республики?

— Погодные условия меняются: сумма эффективных температур в вегетационный период растет. К тому же цены на зерно снижаются, поэтому мы сократили площади под зерновыми в пользу более маржинальных культур: подсолнечника, сои, льна масличного. В прошлом году они показали хороший потенциал. В итоге площади под масличными увеличились на 87 тыс. га, в том числе под подсолнечником — на 55 тыс., под рапсом — на 43 тыс. Это сделали за счет оптимизации зерновых и кормовых.

Рентабельность сахарной свеклы, подсолнечника и рапса составляет от 12 до 40%, при этом есть гарантированный сбыт и переработка как у нас в республике, так и в соседних регионах. Цены на эти культуры более стабильны. В этом году рассчитываем получить дополнительную прибыль именно за счет масличных. К тому же соя и рапс — хорошие предшественники для многих культур. Правильная структура посевов и грамотный подбор сортов по срокам созревания позволяют эффективно использовать и трудовые ресурсы, и уборочную технику.

— Какие мероприятия по защите растений проведены в республике?

— Защитные мероприятия охватили 3,6 млн га. Против сорняков обработано 1,97 млн га, против вредителей — 882 тыс., против болезней — 782 тыс. Химическую защиту мы часто совмещаем с листовыми подкормками — их провели на 789 тыс. га.

— Какая ситуация с внесением минеральных удобрений и какова доля жидких?

— Под урожай текущего года внесено 85 кг действующего вещества на гектар — примерно на уровне прошлого года. Доля жидких удобрений выросла с 11 до 12%, и это хорошая динамика. Коэффициент усвоения у них достигает 80% — значительно выше, чем у твердых. Активнее всего их применяют в северных районах, где урожайность зерновых превышает 40 центнеров с гектара. Некоторые хозяйства даже производят жидкие удобрения самостоятельно.

— Сколько гектаров мелиорируемых земель введено в оборот в этом году и достаточно ли этого для снижения рисков засухи?

— В прошлом году ввели 5,8 тыс. га, направив 4,1 млрд рублей инвестиций. В текущем году на развитие мелиорации закладываем 2,7 млрд рублей частных инвестиций и 1,6 млрд — государственной поддержки. Продолжаем строить систему орошения в холдинге «Чистополье» на 8 тыс. га.

— Сколько техники задействовано на полевых работах и какова ее готовность?

— На весенне-полевых работах работало 11 тыс. тракторов, 880 посевных комплексов, 4,6 тыс. сеялок и 5,3 тыс. почвообрабатывающих агрегатов. Для кормозаготовки имеем 711 кормоуборочных комбайнов, из которых 624 — самоходные. Всего в республике 3131 зерноуборочный комбайн, из них 2412 проходят плановый ремонт. На 20 июня готовность составила 95%.

— Актуален ли для Татарстана дефицит топлива, о котором говорят аграрии в других регионах?

— Нет, нам в этом плане повезло: нефтяные компании «Татнефть» и ТАИФ ежегодно помогают льготным топливом. На этот год согласовано 140 тыс. тонн дизеля стандарта «Евро-5», из которых на сегодня уже вывезено почти 45 тыс. тонн.

— Каковы планы по заготовке кормов и сколько уже заготовлено?

— Планируем заготовить около 3,3 млн тонн сенажа, 3,7 млн тонн силоса и 327 тыс. тонн сена — в сумме это 40 центнеров кормовых единиц на условную голову. На сегодня скошено 106,6 тыс. га многолетних трав (это 35% от плана), заготовлено 465 тыс. тонн сенажа и 26,2 тыс. тонн сена. В пересчете на условную голову имеем 3,4 центнера кормовых единиц — это 8,5% от потребности. Кроме того, для личных подсобных хозяйств нужно заготовить еще 668 тыс. тонн сена.

— Какие меры господдержки АПК предусмотрены в 2026 году?

— На поддержку агросектора заложено 16,7 млрд рублей по 81 мероприятию — столько же, сколько и в прошлом году. Из них 4,3 млрд — из федерального бюджета (33 мероприятия), 12,4 млрд — из республиканского (48 мероприятий). На текущую дату доведено субсидий на 5,7 млрд рублей, это 34% от годового лимита. Также работает программа льготного кредитования: при ключевой ставке 14,5% кредиты выдаются под 9,25%. Согласовано 144 краткосрочных кредита на 17 млрд рублей и 38 инвестиционных — на 13,7 млрд.

— Сколько средств было направлено на весенне-полевые работы и на что именно?

— На весенне-полевые работы направили 43 млрд рублей — это на 0,9 млрд больше, чем в прошлом году. Из них на удобрения ушло 15,2 млрд рублей, на семена — 3,7 млрд, на средства защиты растений — 6,3 млрд, на ГСМ и запчасти — 8,8 млрд. Остальные 9 млрд рублей — прочие затраты, включая 6 млрд на зарплату.

— Каковы показатели экспорта продукции АПК из Татарстана? Планируется ли расширять экспорт сельхозпродукции?

— Сегодня экспортной деятельностью занимаются 90 предприятий агропромышленного комплекса республики. География поставок постоянно расширяется — сейчас это 49 стран мира. В 2025 году объем экспорта продукции АПК достиг $540 млн, что на $94 млн больше, чем в 2024-м, и составляет 121% от годового плана.

Основную долю традиционно занимает масложировая продукция — ее поставки выросли на 12,2% и достигли $360 млн. Ключевые экспортеры здесь — Казанский жировой комбинат и «Эссен Продакшн». Значительный объем приходится и на продукцию пищевой промышленности — $53 млн. При этом экспорт зерновой продукции увеличился более чем в полтора раза, до $29 млн.

Влас Северин