Трамп пообещал переименовать искусственный интеллект в «суперинтеллект»

Президент США Дональд Трамп сообщил, что подпишет указ о переименовании «искусственного интеллекта» в «суперинтеллект». Такое заявление американский глава сделал на встрече с представителями технологических корпораций в Белом доме, передает CNN.

«Когда вы говорите "искусственный интеллект", это означает "ненастоящий". Это не так, это суперинтеллект, это сверхинтеллект»,— сказал Дональд Трамп.

Во встрече по вопросам ИИ в Белом доме приняли участие спикер Палаты представителей Майк Джонсон, глава Anthropic Дарио Амодеи, президент OpenAI Грег Брокман, генеральный директор Google Сундар Пичаи, глава Palantir Алекс Карп, генеральный директор Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг, глава Nvidia Дженсон Хуанг и другие.

Подробнее — в материале «Ъ» «Белый дом берет судьбу ИИ под свою крышу».