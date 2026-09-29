Трамп пообещал переименовать искусственный интеллект в «суперинтеллект»
Президент США Дональд Трамп сообщил, что подпишет указ о переименовании «искусственного интеллекта» в «суперинтеллект». Такое заявление американский глава сделал на встрече с представителями технологических корпораций в Белом доме, передает CNN.
«Когда вы говорите "искусственный интеллект", это означает "ненастоящий". Это не так, это суперинтеллект, это сверхинтеллект»,— сказал Дональд Трамп.
Во встрече по вопросам ИИ в Белом доме приняли участие спикер Палаты представителей Майк Джонсон, глава Anthropic Дарио Амодеи, президент OpenAI Грег Брокман, генеральный директор Google Сундар Пичаи, глава Palantir Алекс Карп, генеральный директор Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг, глава Nvidia Дженсон Хуанг и другие.
Подробнее — в материале «Ъ» «Белый дом берет судьбу ИИ под свою крышу».
Практический контур политики администрации Дональда Трампа задают не новые названия, а решения по регулированию: в 2025 году Белый дом отменил ограничения, введенные при Джо Байдене для снижения рисков ИИ, и стал активно поощрять внедрение технологии. В декабре 2025 года указ Трампа ограничил возможности штатов вводить собственные нормы, потребовал пересмотра несоответствующих федеральным правилам и наделил федеральные власти полномочиями оспаривать такие законы в суде.
Заявление о «суперинтеллекте» прозвучало в рамках курса на развитие ИИ без ограничений ради технологического соперничества с Китаем. Этой линии противостоит более осторожный подход разработчиков, которые публично призывали замедлить развитие технологии из-за рисков с далеко идущими последствиями; поэтому ключевой конфликт вокруг политики Белого дома связан с балансом между ускорением внедрения и контролем рисков.