Bloomberg узнал о планах нового главы Apple реорганизовать компанию

Новый гендиректор Apple Джон Тернус планирует реорганизацию компании, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. В частности, новое руководство хочет пересмотреть график выпуска продукции и сократить штат сотрудников.

Как отмечают собеседники агентства, господин Тернус планирует сократить должности среднего звена, чтобы уменьшить число уровней менеджмента между инженерами и высшим руководством. За последние две недели Apple сократила несколько менеджеров инженерных программ, а также провела мелкие увольнения в нескольких подразделениях.

Кроме того, гендиректор хочет, чтобы компания представляла новые продукты весь год, а не только весной и осенью. По мнению Джона Тернуса, компания должна быстрее выводить продукты на рынок, а также стать смелее в экспериментах, чтобы сохранять конкурентоспособность в эпоху ИИ. Однако, как отмечают собеседники Bloomberg, на изменение устоявшихся практик разработки в Apple могут уйти годы.

Джон Тернус занял пост гендиректора Apple 1 сентября этого года. На этой должности он сменил Тима Кука, который руководил Apple 15 лет.