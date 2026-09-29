Посольство не получало данных о пострадавших россиянах при оползнях в Непале

У туристической полиции Непала нет сведений о российских туристах, пострадавших или погибших при наводнениях и оползнях в стране в последние дни. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Непале.

«На сегодняшний день информации о совпадении результатов ДНК-профилирования ближайших родственников разыскиваемых соотечественников и ДНК найденных тел погибших не поступало»,— указано в сообщении диппредставительства. Там добавили, что власти Непала пока не объявляли о завершении поисковой операции.

В приграничном с Тибетом районе Непала 26 августа произошло мощное наводнение. Его спровоцировал обвал ледника на горе Лангтанг-Лирунг — его часть рухнула в ущелье реки Лхенде-Кхола и перекрыла русло. Образовавшиеся сели вызвали разрушения в шести регионах Непала и в Тибетском автономном районе Китая. По последним данным, число погибших в результате катаклизма составило 1396 человек, еще 5130 числятся пропавшими.

24 сентября в Непале произошла новая волна наводнений и оползней. Погибли как минимум 12 человек, еще несколько пропали без вести. Власти предупредили о возможных паводках в 49 из 77 районов страны.