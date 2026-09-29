Три человека пострадали при ударе дрона в Белгородской области

В селе Бессоновка Белгородской области три человека получили ранения при ударе беспилотника вооруженных сил Украины. Один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил оперштаб региона.

Кроме того, при ударе повреждены жилые дома, автомобили, коммерческие и социальные объекты, а также предприятия в Шебекинском, Грайворонском, Краснояружском и Ракитянском округах.

Общее число пострадавших при ударах БПЛА 29 сентября в Белгородской области выросло до четырех. По данным Минобороны России, за день над территорией страны, в том числе над Белгородской областью, был сбит 21 беспилотник.