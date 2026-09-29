The Times: в Букингемском дворце провели семинар о вреде алкоголизма на работе

Для сотрудников главной официальной резиденции короля Карла III провели обучающий курс по борьбе с алкоголизмом на рабочем месте. Об этом сообщает The Times, ссылаясь на организатора семинаров — благотворительную организацию Alcohol Change UK.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ben Whitley / AP Фото: Ben Whitley / AP

По словам главы организации Ричарда Пайпера, среди обсуждавшихся тем были повышение осведомленности об осознанном потреблении алкоголя и так называемой серой зоне употребления, состоянии, когда люди чрезмерно выпивают, не имея при этом физической зависимости от алкоголя.

Представители Букингемского дворца отказались официально комментировать ситуацию для The Times, однако, по информации газеты, семинары проводились в рамках усилий по модернизации рабочей обстановки во дворце. Газета утверждает, что за последний год на работу в королевскую резиденцию были приняты 17 специалистов по предоставлению первой психологической помощи на рабочем месте. Кроме того, в ноябре прошлого года там был проведен опрос для оценки того, насколько персонал доволен своим положением на работе. Его результаты не были обнародованы, но пресс-служба дворца отметила, что опрос «представил ценную информацию о реальном опыте сотрудников, что поможет определить… конкретные шаги и задачи на будущее».

Андрей Келекеев