Тест принял

Венчурная компания Kama Flow инвестировала 600 млн руб. в разработчика экспресс-тестов «Рапид Био». Средства будут направлены на развитие сегментов непрерывного мониторинга глюкозы и диагностики нейродегенеративных заболеваний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Российский разработчик диагностических решений «Рапид Био» привлек 600 млн руб. от инвестиционной компании Kama Flow. Об этом “Ъ” сообщили стороны сделки. Размер доли, которую получит инвестор в рамках сделки, не раскрывается.

Полученные средства будут направлены на развитие портфеля тест-систем для непрерывного мониторинга глюкозы, продуктов для ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера и инсульты, а также новых тест-систем на базе секвенирования нового поколения (NGS) для преимплантационного генетического тестирования и онкологии.

«Рапид Био» была зарегистрирована в 2020 году в Улан-Удэ. Бенефициарами компании значатся Анжей Жимбиев и Семен Покацкий. Компания — резидент «Сколково».По собственным данным, у нее пять R&D-лабораторий в Москве и Санкт-Петербурге, портфель включает более 30 готовых продуктов, еще около 90 изделий находятся в разработке, а мощности позволяют выпускать до 180 млн тестов в год. Согласно СПАРК, выручка ООО «Рапид Био» в 2025 году увеличилась на 13%, до 612 млн руб., при этом компания зафиксировала чистый убыток в размере 113 млн руб. против прибыли годом ранее.

Kama Flow создана в 2013 году в Москве. Управляет фондами, активы которых оцениваются в более чем 15 млрд руб. В ее портфеле более 30 компаний. Выручка ООО «Кама Эквити», через которое шло финансирование сделки, в 2025 году составила 107 млн руб., чистый убыток — 26 млн руб. Компанией владеют Кирилл Тишин, Евгений Борисов (по 42,5%) и Павел Охонин (15%).

Большая часть тест-систем, производство которых развивает «Рапид Био», реализуется в сегменте B2B и на госзакупках, хотя продукция представлена и в рознице, отмечает глава компании Анжей Жимбиев. По оценкам «Рапид Био», потенциал рынка в профильных сегментах к 2027–2028 годам составит для диабета 19 млрд руб. (государственные и коммерческие поставки), для болезни Альцгеймера — 6,2 млрд руб. (только госсегмент), а по новым продуктам на базе NGS (Next-Generation Sequencing, секвенирование нового поколения) — 4 млрд руб.

Сейчас на рынке существует множество тест-систем для определения различных состояний и заболеваний: от привычных тестов на беременность или уровень глюкозы до тестов на онкомаркеры или инфаркт, поясняет руководитель направления лабораторной диагностики сети клиник «Будь здоров» Елена Захарова. Но лишь малая часть экспресс-тестов предназначена для самостоятельного применения пациентами, и их результаты в любом случае требуют подтверждения в лаборатории, добавляет директор медицинского департамента сети лабораторий KDL («Медскан») Ольга Малиновская.

Сегмент очень неоднороден, и отраслевые аналитики (Headway Company, DSM Group, RNC Pharma) не ведут полной статистики по госзакупкам и аптечным продажам экспресс-тестов.

Данные о розничных продажах некоторых видов таких тестов есть у DSM Group. Согласно им, в январе—июле этого года спрос на тесты для диагностики COVID-19 в натуральном выражении снизился на 32%, на тесты для выявления микроинфарктов — на 20%, в то время как продажи тестов на стрептококк выросли на 6%, а на ВИЧ — на 30% год к году. Всего на эти четыре категории тестов потребители за восемь месяцев потратили в аптеках 180 млн руб., на 20% меньше год к году.

В рознице и на маркетплейсах встречаются и более редкие позиции, например тесты на онкомаркеры. Найти такие удалось, в частности, на Ozon и Wildberries. В этих компаниях на запросы о динамике продаж в категории не ответили.

Виктория Колганова