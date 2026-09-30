Спрос переключил передачу

В августе 2026 года выдача автокредитов в Приволжском федеральном округе выросла в среднем на 11,6% по количеству и на 11,7% по объему по сравнению с июлем. Лидером ПФО по объемам остался Татарстан — 6,14 тыс. кредитов на 9,07 млрд руб., что на 13% больше по количеству и на 15% по объему. Самый высокий темп роста показала Марий Эл, где количество выдач увеличилось на 25%. Эксперт полагает, что опережающий общероссийский рост автокредитования в округе обеспечен сочетанием региональных факторов спроса и предложения — в том числе субсидированием ставок дилерами за счет дистрибьюторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выдача автокредитов в ПФО в августе 2026 года выросла на 11,6%

Фото: Николай Цыганов / Коммерсантъ Выдача автокредитов в ПФО в августе 2026 года выросла на 11,6%

Фото: Николай Цыганов / Коммерсантъ

В регионах Приволжского федерального округа в августе 2026 года зафиксирован рост выдачи автокредитов — в среднем на 11,6% по количеству и на 11,7% по объему по сравнению с июлем. Об этом свидетельствуют данные Объединенного Кредитного Бюро.

Лидером ПФО по объему выдачи остался Татарстан: банки республики оформили 6,14 тыс. автокредитов на 9,07 млрд руб., что на 13% больше по количеству и на 15% — по объему. Средний чек вырос на 1%, до 1,48 млн руб., средний срок кредита сохранился на уровне 71 месяца.

В Чувашии количество выдач увеличилось на 8% (до 1,2 тыс. кредитов), объем — на 11% (до 1,62 млрд руб.). Средний чек прибавил 3% и составил 1,35 млн руб. — один из самых низких показателей в округе. Средний срок кредитования остался на уровне 74 месяцев.

В Марий Эл зафиксирован самый высокий темп роста в ПФО: количество выдач выросло на 25% (до 0,61 тыс. кредитов), объем — на 24% (до 0,84 млрд руб.). Средний чек незначительно снизился — на 1%, до 1,39 млн руб., средний срок сократился с 75 до 73 месяцев.

В Кировской области выдано 1,11 тыс. автокредитов на 1,49 млрд руб. (+15% по количеству и +12% по объему). Средний чек снизился на 2%, до 1,34 млн руб., средний срок — с 70 до 69 месяцев.

Среди остальных регионов ПФО наибольший рост показали Удмуртия и Мордовия. В Удмуртии количество выдач выросло на 16% (до 2,36 тыс. кредитов), объем — на 17% (до 3,47 млрд руб.). В Мордовии — 0,48 тыс. кредитов на 0,69 млрд руб. (+16% и +15%).

В Пермском крае оформлено 2,88 тыс. кредитов на 4,33 млрд руб. (+14% по обоим показателям). В Башкортостане выдано 4,5 тыс. автокредитов на 6,45 млрд руб. (+11% по количеству и +10% по объему). В Нижегородской области — 3,44 тыс. кредитов на 5,18 млрд руб. (+11% и +13%). В Пензенской области — 1 тыс. кредитов на 1,41 млрд руб. (+11% и +10%). В Саратовской области — 1,81 тыс. кредитов на 2,7 млрд руб. (+10% и +11%).

Единственным регионом ПФО со снижением стала Самарская область: количество выдач сократилось на 1% (до 3,21 тыс. кредитов), объем — также на 1% (до 4,14 млрд руб.). Средний чек и средний срок остались неизменными — 1,29 млн руб. и 71 месяц соответственно.

В целом по России в августе банки выдали 115,22 тыс. автокредитов на рекордные с начала 2026 года 183,19 млрд руб. По сравнению с июлем количество выдач выросло на 10%, объем — на 11%. В годовом выражении количество выдач снизилось на 3%, тогда как объем вырос на 5%. Средний чек автокредита с мая зафиксировался на уровне 1,6 млн руб., средний срок — 72 месяца. ПСК опустилась до 17,2%: для новых автомобилей — 14,6%, для машин с пробегом — 22,7%. Доля кредитов на новые автомобили составила 68% от общего числа выдач и 69% от совокупного объема.

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов сообщил «Ъ Волга-Урал», что более сильный рост автокредитования в ПФО обеспечен сочетанием региональных факторов спроса и предложения.

«В ряде регионов ПФО дилеры активно используют субсидирование процентной ставки за счет дистрибьютора/бренда, что снижает ежемесячный платеж и подстегивает кредитные продажи. А после периодов затишья в ПФО часто наблюдается “догоняющий” месяц с повышенной активностью салонов и маркетинговых программ», — отметил эксперт.

Главной особенностью 2026 года в автокредитовании является расхождение динамики объема и количества: объем растет — по различным оценкам, общий объем автокредитования в 2026 году может превысить 1,8 трлн рублей, то есть возможен умеренный рост по сравнению с 2025 годом, заключил Дмитрий Баранов. В это же время количество сделок стабильно или чуть ниже: сегмент кредитования новых автомобилей, скорее всего, будет стагнировать по числу кредитов, а основной прирост идет за счет более дорогих машин и кредитов на подержанные авто.

Влас Северин