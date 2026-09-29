Трамп подписал указ о создании онлайн-портала госуслуг

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании портала госуслуг America.gov на базе искусственного интеллекта. Власти должны в ближайшие 90 дней разработать порядок запуска платформы и затем интегрировать в нее сервисы. Документ опубликован на сайте Белого дома.

Сайт будет работать как единое цифровое окно, через которое пользователи смогут получить доступ к государственным услугам, в том числе по замене паспорта и оформлению пособий. Также американцы смогут осуществлять поиск по тысячам федеральных баз данных.

Большинство решений обещают запустить в 2027 году. Пока функционал портала ограничен. Он работает как чат-бот, в котором пользователи могут задать вопросы о государственных услугах.

Проект возглавляет сооснователь Airbnb Джо Геббиа — первый главный дизайнер правительства США. Он рассказал CNBC, что портал работает на базе искусственного интеллекта Gemini от Google и Grok от Илона Маска.