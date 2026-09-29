Былое и Додик

29 сентября президент России Владимир Путин встретился с лидером партии «Союз независимых социал-демократов» Милорадом Додиком и премьером Республики Сербской Саво Миничем. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников заметил, что господин Додик может позволить себе говорить все, что хочет, а господин Минич не говорит даже то, что может. По крайней мере, в присутствии журналистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Мирослав Додик не виделись с мая месяца этого года

Фото: Евгений Мессман / ТАСС Владимир Путин и Мирослав Додик не виделись с мая месяца этого года

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Милорад Додик приезжал в Москву, как известно, даже на 9 Мая, причем еще в ранге главы Республики Сербской. А теперь, так сказать, привез своего премьера.

— Приближается дата — насколько я понимаю, это будет совсем скоро, в октябре, 4 октября,— проведения всеобщих выборов в Боснии и Герцеговине (куда входит Республика Сербская.— А. К.). Российские представители будут участвовать в качестве наблюдателей за ходом голосования (Это, кажется, единственная площадка в Европе, где принимают делегатов российской власти.— А. К.). Мы желаем правящей коалиции, которую вы представляете, успеха! — приветствовал Владимир Путин коллег.— Рассчитываем, что никакое внешнее воздействие не поменяет настроение большинства населения и не помешает патриотическим силам получить мандат на дальнейшее проведение курса по обеспечению неотъемлемых прав и интересов Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины и ее конструктивному взаимодействию с Россией!

Милорад Додик горячо кивнул, Саво Минич не стал. Должность обязывала, очевидно, к публичному молчанию в Кремле накануне выборов в Боснии и Герцеговине.

— Мы понимаем, насколько ситуация сложна,— кивнул и Владимир Путин.— Вы знаете наши подходы, все, что касается ситуации… После того как Югославия перестала существовать, более справедливое отношение к сербам, к сербскому народу востребовано и необходимо, для того чтобы ситуация была стабильной. Потому что дискредитация хотя бы одного из участников всего этого процесса урегулирования не может привести к стабильности и миру на этой непростой территории…

От Республики Сербской здесь выступал именно Милорад Додик:

— Хочу вас поприветствовать, поблагодарить за прием, поздравить вас с успешно проведенными парламентскими выборами…— заявил он.— Народ подтвердил, что политику ценят, и я надеюсь, что и мы сможем это все провести… Это все непросто будет сделать (То есть победить на выборах, и еще неизвестно, как скажется поездка в Москву.— А. К.), но я уверен, что мы все сможем! Есть нехорошие намерения, они нам (Власти Боснии и Герцеговины.— А. К.) пытаются всучить какие-то особые технологии выборов, но мы готовимся к тому, чтобы ответить на это!

Переводчик был в полном порядке.

— Я полностью с вами согласен насчет связи русского и сербского народов, доказанной историей! Мы как раз те поколения, которые несут в себе эту память, и живем в тяжелые времена…— продолжал Милорад Додик, причем не просто продолжал, а продолжал свою борьбу.— Но хочу поблагодарить за поддержку и в ООН и сказать, что мы внимательно следили за выступлением господина Лаврова и полностью согласны с его оценками в отношении Евросоюза!

А оценки-то были резкими.

— И мы тоже хотим громко и ясно сказать, что все зло идет из брюссельских канцелярий, и мы каждый день говорим о том, как надо сделать, чтобы бороться за себя, за свою идентичность! — произнес Милорад Додик.

Да, это было по-нашему. По-славянски.

— Наша политика,— подтвердил господин Додик,— остается той же! Мы продолжаем бороться с любыми внешними влияниями, с попытками навязать нам то, чтобы мы приняли санкции в отношении России, до сих пор Босния и Герцеговина этого не сделала! Мы и далее поддерживаем наш военный нейтралитет. Мы сейчас требуем от стран Балкан правильного, порядочного отношения к России! Мы не дали согласия на все козни, и в Сараево люди не хотят это делать! Мы продолжим свою политику!

Милорад Додик знает, что нужно сказать, чтобы победить на выборах. В его случае, очевидно, то, что думает. И это редкий случай.

— Наше сотрудничество будет продолжено! — заверил он.— Как раз было недавно заседание межправительственной российско-боснийской комиссии, хорошие решения были приняты… И мы продолжим сотрудничать на межинституциональном уровне. Делаем все возможное, чтобы был сформирован высокий совет, куда будут включены президенты и Республики Сербской, и Федерации (Боснии Герцеговины.— “Ъ”), и премьер, чтобы каждый год рассматривать все, что мы делаем на общем поле. И с вашей стороны было бы хорошо, если бы вы согласились, чтобы мы могли раз в год проводить совместное заседание правительств!

Какие же могут быть возражения?

— Хочу вам сказать,— добавил господин Додик,— что Дейтонские соглашения фактически провалились… Мы и дальше выступаем за мир, мы ценим все, что делается. Но это все не получается из-за того, что западники стараются все развалить! Они фактически разрушили все, и в эти месяцы и дни они пытаются навязать свои решения через навязывание каких-то решений иностранцев, которые подписывают какие-то документы! Что же мы можем сделать? Они нам навязывают оппозицию… Таким образом, Дейтонские соглашения фактически провалились… Хуже отношений внутри Боснии и Герцеговины никогда не было! Даже сразу после войны отношения между народами были лучше, чем сейчас… И я думаю, Боснии и Герцеговине очень тяжело будет выстоять на этом пути. Но мы по-прежнему привержены миру, стабильности, и мы будем на это направлять все наши политические акции! Нам приятно, что мы здесь, не только для того, чтобы рассчитывать на вашу хорошую волю. Вы всегда подтверждали себя как человек, который поддерживает нас, и вся Российская Федерация! За это мы очень благодарны.

Таких борцов за Россию, как Милорад Додик, у России в Европе больше нет.

— Со мной господин Минич,— показал господин Додик на соседа по правую руку.— Он наш кандидат в президенты Республики Сербской. Данные покажут, победили мы или нет.

Но, видимо, сомнений в победе нет:

— А позже я расскажу о том, как мы планируем формировать наши органы. В любом случае я хочу поблагодарить вас еще раз и высказать нашу поддержку целям специальной военной операции (Даже так! — А. К.), сказать, что вы всегда были правы и все ваши предупреждения, которые вы озвучивали, что все, что делают западники, все видно!.. Что я абсолютно согласен с этим, что все это время я был с вами рядом!.. Мы об этом всегда говорили, и мне приятно, что вы демонстрируете силу России! Я прекрасно помню первые дни, как это все начиналось, как все было тяжело, но вы выстояли…

Милорад Додик выдохнул. А господин Минич так ничего на публике и не сказал.

— Нам хорошо известно, что сербы не требуют для себя никакого эксклюзива,— Владимир Путин решил еще раз взять слово, он, видимо, решил, что коллеги заслуживают этого,— не требуют какого-то исключения из правил. Наоборот, вы настроены на выполнение всех договоренностей, всех ранее заключенных соглашений!.. Вы упомянули о Дейтоне, и вы ничего для себя не выговариваете, повторю еще раз, не требуете ничего особенного — только исполнения принятых решений на международном уровне… А навязывание сербам какой-то посторонней воли, тем более в нарушение принятых ранее международных договоренностей, мы считаем неприемлемым.

Подтвердил.

Остается проверить, не опроверг ли.

Андрей Колесников