Верховный суд усомнился в независимости экспертизы в арбитраже при ТПП

ВС рассмотрел дело об отмене решения Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ (МКАС при ТПП) по арендному спору. ООО «Петроэстейт» с 2007 года сдавало АО «Россети Ленэнерго» нежилое здание в Санкт-Петербурге, но при возврате недвижимости у сторон возникли разногласия относительно состояния объекта. Арендатор настаивал на нормальном износе и просил вернуть 71,7 млн руб. депозита. Арендодатель заявил о необходимости восстановительного ремонта здания, потребовав помимо депозита возместить затраты на 299,5 млн руб.

Спор рассматривал МКАС при ТПП, который назначил экспертизу в АНО «Союзэкспертиза». Опираясь на заключение экспертов, арбитры в июне 2024 года взыскали с «Россетей Ленэнерго» в пользу «Петроэстейт» 113,7 млн руб., включая НДС. Не согласившись с этим, арендатор решил оспорить третейское решение в госсуде, настаивая на существенных нарушениях в ходе процесса, в том числе при проведении экспертизы. Дело дважды прошло по инстанциям, в итоге суды отказались отменить решение МКАС, но исключили из суммы НДС.

Однако по жалобе электросетевой компании спор передали в экономколлегию ВС, которая не согласилась с нижестоящими судами. Ряд обстоятельств, по мнению ВС, свидетельствует о возможном нарушении третейским решением публичного порядка РФ, то есть «фундаментальных принципов построения экономической, политической, правовой системы».

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