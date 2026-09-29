Минэкономики предложило изменить правила работы горнолыжных комплексов

Минэкономики разработало законопроект о повышении безопасности горнолыжного отдыха в России. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Законопроект вводит комплексное правовое регулирование отрасли. Среди предложений — введение классификации горнолыжных трасс и создание Минэкономики реестра горнолыжных комплексов. С 1 марта 2029 года в реестр включат крупные комплексы площадью от 150 тыс. кв. м с протяженностью трасс от 10 км. С того же момента для них введут классификацию трасс. Для остальных комплексов новые правила введут с 1 марта 2033 года.

Министерство также предлагает утвердить типовые правила поведения для посетителей горнолыжных комплексов на трассах и канатных дорогах. Кроме того, власти разрешат строить объекты горнолыжной инфраструктуры на лесных участках, арендованных до 1 января 2022 года. Изменения позволят увеличить инвестиции в отрасль, повысить качество услуг, а также сохранить баланс между развитием инфраструктуры и сохранением экологии, считают в Минэкономики.