Умер один из создателей основ расшифровки генома Евгений Свердлов

Академик РАН Евгений Свердлов, один из создателей основ расшифровки генома, умер 28 сентября в возрасте 87 лет. Церемония прощания состоится 2 октября в Доме ученых НИЦ «Курчатовский институт». Об этом сообщил Институт биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН.

Евгений Свердлов родился в 1938 году в Днепропетровске. Окончил химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова в 1961 году и продолжил научную карьеру сначала в области радиохимии, а затем перешел к биоорганической химии и молекулярной биологии. С 1988 по 2006 год возглавлял Институт молекулярной генетики РАН, а затем руководил центром Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

Работы Евгения Свердлова в области ДНК и РНК стали фундаментом для современных технологий расшифровки генома человека и других организмов. Кроме того, под его руководством велись работы по генной инженерии, а также разрабатывались новые методы терапии онкологических заболеваний.