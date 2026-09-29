Умер один из создателей основ расшифровки генома Евгений Свердлов
Академик РАН Евгений Свердлов, один из создателей основ расшифровки генома, умер 28 сентября в возрасте 87 лет. Церемония прощания состоится 2 октября в Доме ученых НИЦ «Курчатовский институт». Об этом сообщил Институт биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН.
Евгений Свердлов родился в 1938 году в Днепропетровске. Окончил химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова в 1961 году и продолжил научную карьеру сначала в области радиохимии, а затем перешел к биоорганической химии и молекулярной биологии. С 1988 по 2006 год возглавлял Институт молекулярной генетики РАН, а затем руководил центром Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».
Работы Евгения Свердлова в области ДНК и РНК стали фундаментом для современных технологий расшифровки генома человека и других организмов. Кроме того, под его руководством велись работы по генной инженерии, а также разрабатывались новые методы терапии онкологических заболеваний.
Расшифровка генома — это определение последовательности нуклеотидов в ДНК или РНК с помощью методов секвенирования. Речь идет не о расшифровке смысла отдельных генов, а о техническом чтении последовательности генетического материала.
Масштаб такой работы показывает история первого генома человека: международная программа «Геном человека» началась в 1990 году и завершилась в 2003-м, то есть чтение первого генома заняло более десяти лет. Создание методов и подходов к секвенированию относится к фундаментальному этапу развития молекулярной биологии, на котором закладывалась основа современных геномных технологий.