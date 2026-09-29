Открылась выставка керамики к 170-летию Михаила Врубеля

Во Всероссийском музее декоративного искусства открылась выставка «Врубель. Рождение нового искусства». Формально она приурочена к 170-летию художника, но совсем не похожа на обычную ретроспективу. Из обширного наследия Врубеля представлена в основном керамика, а дополняет ее искусство разных веков: от античности до наших дней. Еще свежи воспоминания о грандиозной ретроспективе в Третьяковке пять лет назад, где нашлось место всем жанрам: и живописи, и графике, в том числе пронзительной, даже страшной, созданной уже душевнобольным художником. Показывали и керамику, причем тоже с размахом.

Нынешняя выставка (куратор Сергей Хачатуров) не берется всесторонне представить творчество Врубеля, обращаясь в основном к керамике. Но кое-что общее с «блокбастером» Третьяковки все же есть. Обе выставки играют с метафорой кристалла, благо Врубель писал рублеными, изломанными мазками, которые складывались в странную «кристаллическую» структуру. В проекте Сергея Хачатурова речь скорее идет о магическим кристалле и Врубеле-визионере, очертившем контуры будущего. Правда, художник предстает здесь не романтическим героем-одиночкой, возникшим словно бы из ниоткуда. Его эксперименты с керамикой вписаны в длинный ряд: от античных краснофигурных ваз до работ современных художников, например Ульяны Подкорытовой. Экспонатов пугающе много — около 400, но даже их не хватило бы, чтобы развернуть всю историю за две с половиной тысячи лет.

Подробнее о выставке читайте в материале «Каминный гость».