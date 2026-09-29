От россиян потребовалась биометрия

Зарубежные банки вновь ужесточают политику в отношении россиян. Так, Humo Bank из Таджикистана пригрозил иностранным клиентам блокировкой карт, пишет Frank RG со ссылкой на Telegram-каналы. Чтобы избежать ограничений, нужно приехать в офис и пройти биометрическую идентификацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Кредитная организация объяснила свое решение борьбой с мошенниками. Тем, кто отказывается исполнять правила, в службе поддержки советуют закрыть счет и вывести деньги до 1 октября. Однако клиенты жалуются, что провести операции не получается уже сейчас. Глава комиссии по платежным системам и трансграничным расчетам при Торгово-промышленной палате России Андрей Михайлишин объяснил, с чем могут быть связаны ограничения:

«В целом это системная проблема. Потому что когда банк выдает карточки россиянам, особенно если делает это удаленно, он напрямую нарушает правила международных платежных систем. Там есть достаточно жесткие условия, связанные с географией выдачи этих карт. Поэтому, как правило, кредитные организации стремятся увидеть человека в отделении, желательно чтобы у него еще и был местный номер налогоплательщика.

И в случае очередной проверки, если банк получает такого рода предписание, то старается исправить положение дел, меняя правила выдачи карточек. Так что чем чаще россияне будут их использовать, тем больше в конечном итоге возникнет проблем.

Так, недавно в санкционный список был внесен турецкий Golden Global Bank. Он в 2023 году очень активно работал с Россией, его тогда тоже ударили по рукам, он свернул деятельность по расчетам. Тем не менее все равно спустя несколько лет банк был внесен в блокирующие санкции OFAC. Кроме того, обратите внимание, что Евросоюз перешел к стратегии введения ограничений против агентов. Точно так же могут время от времени отваливаться каналы пополнения из российских банков в банки дружественных стран, в том числе и таджикские».

На аналогичные меры время от времени жалуются и клиенты других банков из стран СНГ, отмечают собеседники “Ъ FM”. Особенно часто, по их словам, проблемы возникают с кредитными организациями из Узбекистана и Киргизии: они ужесточают комплаенс, просят проходить личную идентификацию и требуют сдать биометрию. Это начало очередного периода охлаждения к россиянам, считает руководитель группы по работе с банками Amond & Smith Иван Тихонёнок:

«Только что в США приняли закон об "адских санкциях". Мы помним, как американский президент Джо Байден в 2023-м подписал указ об ограничительных мерах против зарубежных финансовых институтов за сделки с российским ОПК. Через пару месяцев началась капитальная свистопляска, особенно тогда Турция отличилась. Были заморожены почти все операции, связанные с отечественным бизнесом. Поэтому я думаю, что тренд только формируется. Если эти санкции будут применяться в полную силу, плюс на подходе 22-й пакет ЕС, то практика, которую продемонстрировал один таджикский банк, станет более распространенной.

По факту, будь то Таджикистан, Киргизия, Казахстан, Армения, периодически тот или иной банк проводит некую чистку перышек в отношении российских клиентов.

Это может происходить по-разному: либо возникает требование явиться в банк, как в случае с Таджикистаном; либо вводятся тарифы на прием наличных рублей; либо, как в Казахстане, появляется запрет на дистанционное получение ИИН. Думаю, что будут намного чаще подобные прецеденты.

Проблемы есть везде. Поэтому меньше всего рисков с тем банком, который сам проявляет разумную осторожность и ведет, как это ни странно прозвучит, достаточно строгий комплаенс в отношении российских граждан. Тот банк, который начинает работу со всеми клиентами подряд, недолговечен».

При этом есть примеры и смягчения клиентской политики. Например, в Казахстане с 28 сентября сняли три ограничения для нерезидентов. Речь о запрете на удаленное открытие счета, лимите в одну карту и максимальном сроке обслуживания в один год.

Иван Хорушевский