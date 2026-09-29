Беспилотный выпуск

В Пермском крае расширяется круг компаний, инициативно работающих с беспилотными технологиями. В конце сентября в Березниках было зарегистрировано ООО «Аэробот», которое займется разработкой БПЛА гражданского назначения. Основным видом его деятельности указано производство дронов. Компания в перспективе рассчитывает войти в реестр разработчиков и производителей БАС Минпромторга РФ. Теоретически это позволит претендовать на субсидии до 100 млн руб. Эксперты говорят, что попасть в реестр, а тем более в список получателей субсидий, очень сложно. При этом применение гражданских беспилотников в России пока ограничено.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

ООО «Аэробот» было зарегистрировано в Березниках 18 сентября. Согласно данным Rusprofile, основной вид деятельности компании — производство беспилотных авиационных систем. Кроме этого компания занимается производством пластмассовых изделий, коммуникационного оборудования, инструментов для навигации, ремонтом летательных аппаратов и научными исследованиями. Учредителями ООО являются четверо прикамских предпринимателей, среди них Алексей и Иван Неясовы (37,5% и 12,5% долей соответственно), Дмитрий Городилов (25%) и Евгений Гендлер (25%). Уставный капитал общества — 10 тыс. руб.

Как рассказал «Ъ-Прикамье» Алексей Неясов, компания займется разработкой БПЛА гражданского назначения «в частном порядке». При этом запуска производства пока не планируется. По словам господина Неясова, сейчас ООО не имеет внешнего финансирования. «Наша конечная цель — попасть в список разработчиков БПЛА, который утвержден Минпромторгом РФ»,— добавил он. Детали о видах разрабатываемых беспилотников и объеме инвестиций в проект Алексей Неясов не уточнил.

Как указано в Rusprofile, сегодня в Пермском крае действует еще три частные компании, основным видом деятельности которых является производство беспилотных летательных аппаратов. Речь идет об ООО «Завод №50», ООО «Вершина» и НПО «Техлайн». Согласно открытым данным, первые две компании производят лишь части и принадлежности для беспилотников. «Завод №50» специализируется на производстве воздушных винтов и пропеллеров. «Вершина», как указано на сайте, выпускает линейку помехоустойчивых навигационных устройств. Кроме того, в регионе работают НПЦ «Парма-БАС» — центр испытаний и компетенций в сфере беспилотных систем, созданный на базе НОЦ «Рациональное недропользование», и НПЦ «Флайтех», занимающийся разработкой и выпуском FPV-дронов (разведчиков, перехватчиков и камикадзе).

Единый реестр разработчиков и производителей беспилотных авиасистем был создан в конце 2024 года. Правила его формирования и ведения разработал Минпромторг РФ. В его перечень могут попасть юрлица и предприниматели, которые занимаются разработкой и производством дронов, комплектующих к ним, а также проведением НИОКР. Для включения в реестр претенденту нужно доказать, что беспилотная отрасль является для него ключевой. Доля выручки от деятельности, связанной с БАС, должна составлять не менее 40% от общего объема доходов. Для разработчиков необходимым условием является наличие конструкторской документации или соответствующих сертификатов на разработанную технику.

Участники реестра на конкурсной основе могут получить гранты в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные БПЛА» нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Так, разработчики дронов могут рассчитывать на субсидии до 100 млн руб. на создание конструкторской документации БАС, до 250 млн руб.— на сертификацию. Государство также финансирует создание научно-производственных центров в сфере беспилотников, предоставляя НПЦ до 1 млрд руб. К 2030 году федеральные власти рассчитывают открыть не менее 48 таких центров в разных регионах России.

Стоит отметить, что, по данным отраслевой ассоциации «Аэронекст», так называемый «исключительно гражданский сегмент» отечественного рынка БАС в 2025 году упал на 33%. Его объем специалисты ассоциации оценивают в 15,5 млрд руб. При этом основная часть экс­плуатируемых гражданских беспилотников (47,3%) применяется в целях мониторинга, а также сбора и передачи данных, вторая по популярности сфера применения — аэрологистика (22,1%). В Прикамье на конец прошлого года ассоциация насчитала 12 компаний, работающих в отрасли.

Владелец и директор НПО «Техлайн» Кирилл Вяткин убежден, что попасть в реестр Минпромторга, а тем более получить субсидию, очень сложно. «Для этого необходимо соответствовать целому ряду критериев,— объясняет он.— Если говорить о производстве, то, например, нужно подтвердить, что используются отечественные комплектующие». При этом господин Вяткин добавил, что, по его данным, сейчас прикамские компании специализируются на разработке и производстве комплектующих для БАС. Об изготовлении финишных изделий в виде летательных аппаратов речи пока не идет.

Директор ООО «Беспилотные системы Урала» Алексей Забегаев полагает, что среди частных компаний круг получателей субсидий от Минпромторга РФ как на производство БАС, так и на разработку конструкторской документации сравнительно узок. «Если говорить о разработках именно для гражданских БАС, то, по моему мнению, этим стоит заниматься только при наличии конкретного заказчика, а не инициативно,— говорит экс­перт.— Кроме того, с учетом нынешних реалий, применение беспилотных авиа­систем в гражданском секторе пока что ограничено». Гос­подин Забегаев отмечает также, что даже если заказчик найдется и попытается наладить производство, то перед ним встанет вопрос сертификата типа и сертификата летной годности нового изделия. «Это весьма трудоемкий, долгий и очень дорогой процесс»,— подчеркнул Алексей Забегаев.

Анастасия Леонтьева