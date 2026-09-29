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ЦБ упростил кредитование проектов по защите объектов критической инфраструктуры

Центробанк упростил кредитование проектов по защите объектов критической инфраструктуры от воздушных атак. Регулятор установил понижающие коэффициенты при расчете риска по таким ссудам: 30% для заемщиков инвестиционного класса и 50% для других. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

ЦБ также разрешил не применять макропруденциальные надбавки по таким кредитам. Льгота распространяется на юридических лиц, регионы и муниципалитеты. Решение будет действовать до 31 декабря включительно. В будущем меры могут закрепить на регулярной основе.

Благодаря инициативе банки смогут экономить капитал в пределах лимита для проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики (ТС и САЭ). В ЦБ считают, что свободных лимитов по этим направлениям достаточно для льготного финансирования проектов ТС и САЭ, а также для защиты объектов критической инфраструктуры.

В августе президент России Владимир Путин подписал указ о защите критической инфраструктуры. Согласно документу, к ней относятся объекты топливно-энергетического комплекса, промышленные предприятия, объекты связи, коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры. В перечень могут быть включены и другие объекты, которые особо важны для безопасности и экономической стабильности страны и ее населения.

Если владельцы таких объектов нарушат меры безопасности, в том числе при ударах БПЛА, и будут задерживать ремонт, правительство сможет передавать их под временное управление. Под временное управление может попасть весь объект или его часть, ценные бумаги владельца или его имущественные права.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Пониженные риск-веса уменьшают объем капитала, который банку необходимо резервировать под кредит. За счет высвободившегося капитала финансирование таких проектов может обходиться дешевле; для проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики ранее оценивалось возможное снижение ставок на 0,5–1 процентного пункта относительно рыночного уровня.

Льгота не заменяет проверку заемщика и самого проекта: решение о включении финансирования принимает банк, оценивая риски, а при сомнениях может запросить заключение экспертной организации. Объем кредитования остается ограничен лимитами соответствующих направлений, поэтому мера снижает стоимость использования банковского капитала, но не создает неограниченного источника финансирования.

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