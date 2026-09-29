Кто прошел в Госдуму после отказа других кандидатов

Сменить текущую работу на депутатскую отказались более 60 кандидатов, избранных в Госдуму по спискам разных партий. В результате дополнительного перераспределения их мандатов в нижнюю палату прошли несколько известных политиков.

Например, фракцию «Единая Россия» пополнили депутаты предыдущих созывов Анатолий Карпов, Леонид Ивлев, Ольга Занко, Леонид Огуль и Владимир Плотников, а также экс-спикер парламента Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, еще до получения мандата рекомендованный партийным руководством на пост первого замглавы фракции единороссов. Кроме того, среди «счастливчиков» оказался депутат Евгений Федоров, известный как координатор «Национального общественного движения» и яростный защитник России от внешнего вмешательства.

КПРФ усилилась тремя депутатами, в том числе главой юридической службы партии Георгием Камневым и экс-министром спорта Борисом Иванюженковым. К «Справедливой России» присоединился бывший журналист “Ъ” Александр Воробьев, отработавший в предыдущем созыве менее года после получения осенью 2025-го вакантного списочного мандата. А состав «Новых людей» пополнил бывший президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.

В то же время перераспределение вакантных мандатов не помогло переизбраться на новый срок экс-главе Тувы единороссу Шолбану Кара-оолу, который в предыдущей Думе занимал пост вице-спикера. Без депутатских «корочек», как и предполагал “Ъ”, осталась и известный депутат восьмого созыва от «Единой России» Мария Бутина: бывшая американская заключенная занимала второе место в региональной группе по Республике Коми, но из-за низкого результата партии в регионе (43,5% голосов) эта группа не получила ни одного мандата.