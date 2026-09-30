Застройщики Москвы просят сократить сроки оформления ГПЗУ

Клуб инвесторов Москвы, объединяющий крупных застройщиков жилья российской столицы, обратился в Минстрой РФ с инициативой сокращения сроков оформления градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) до пяти рабочих дней. Сейчас этот срок составляет 14 рабочих дней. По мнению исполнительного директора Клуба инвесторов Москвы Владислава Преображенского, эта инициатива может позитивно сказаться на инвестиционной активности в стройотрасли и сократить финансовые издержки застройщиков.

Интерес инвесторов к недвижимости за последний год заметно снизился. Объем инвестиций в этот сегмент в Москве и Подмосковье по итогам первой половины 2026 года сократился на 53% год к году, до 120 млрд руб.— это минимальный показатель с 2022 года, по данным IBC Real Estate.

София Мешкова