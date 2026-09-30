Суд изъял активы у основателя «Русагро» Вадима Мошковича

Хамовнический суд столицы 29 сентября удовлетворил второй антикоррупционный иск Генпрокуратуры о конфискации активов бывшей жены основателя ПАО «Русагро» Вадима Мошковича Натальи Быковской, сестры бизнесмена Юлии Трибунской, племянника Сергея Трибунского и экс-гендиректора «Русагро» Максима Басова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель «Русагро» Вадим Мошкович

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Основатель «Русагро» Вадим Мошкович

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

У господина Басова обращено в доход государства около 3 млрд руб. В счет частичного погашения переданы 147 млн руб., размещенные на его счетах, а также ценные бумаги ряда компаний, в частности, около 70 тыс. акций ЛУКОЙЛа, 30,4 тыс. акций «Яндекса», 200,8 тыс. акций «Норильского никеля», порядка 560 тыс. акций Магнитогорского металлургического комбината, более 2,3 млн обыкновенных и привилегированных акций ПАО «Сбербанк», более 1,3 млн акций ПАО «Газпром», а также шесть облигаций банка ВТБ номиналом 10 млн руб.

Также конфискованы средства, находившиеся на счетах Натальи Быковской,— более 364 млн юаней и 35,1 млн руб. Суд согласился с надзорным ведомством в том, что у госпожи Быковской отсутствовали какие-либо доходы, за исключением тех, что приносили бизнес-структуры господина Мошковича, то есть полученные коррупционным путем. Кроме того, суд обратил в доход государства активы Юлии Трибунской и ее сына Сергея Трибунского, изъяв у них 5,7 млн и 2,2 млн обыкновенных акций ПАО «Русагро». Защита будет обжаловать это решение.

Ранее по иску Генпрокуратуры в доход государства были обращены акции «Русагро», зарегистрированные на Вадима Мошковича, Наталию Быковскую, Сергея Трибунского и его жену Луизу Площанскую, а также принадлежавшие Максиму Басову и ООО «Производственно-коммерческая фирма "Профит"». Как говорилось в иске, господин Мошкович незаконно занимался бизнесом, являясь членом Совета федерации, а «служебные полномочия и политическое влияние использовал для незаконного обогащения себя и аффилированных с ним лиц».

Сейчас в Замоскворецком суде столицы рассматривается уголовное дело Вадима Мошковича и других фигурантов, которым инкриминируют в том числе хищение акций сельскохозяйственного холдинга «Солнечные продукты» стоимостью свыше 50 млрд руб.

Александр Александров