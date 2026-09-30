Правительство изменило нормы питания заключенных в России

Правительственным постановлением изменены нормы питания для осужденных и лиц, содержащихся в СИЗО. В рацион включили сливочное масло, куриные яйца, творог и фрукты, а также увеличили число овощей.

Содержащимся в СИЗО положено теперь одно свежее яблоко в неделю либо 150 мл сока, 10 г сливочного масла в сутки, два куриных яйца и 100 г творога в неделю. Осужденным увеличили норму мяса с 90 г до 100 г в сутки, а также норму растительного масла — с 20 г до 25 г.

Норму овощей для обеих категорий повысили с 250 г до 320 г в сутки на период с апреля по сентябрь, до 340 г — на период с октября по март. Вместе с тем сократились нормы хлеба, картофеля, маргарина и соли.

Изменения в рационе осужденных анонсировал министр юстиции Константин Чуйченко в апреле 2026 года. Он пояснял, что обратить внимание на питание содержащихся под стражей предложил Минздрав, и Минюст это предложение поддержал. Господин Чуйченко также говорил о планах использовать в рационе йодированную соль, особенно в северных регионах и регионах с дефицитом йода.

Полина Мотызлевская