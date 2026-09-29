«Самолет» допустил техдефолт по одному из выпусков облигаций

Девелопер «Самолет» не смог полностью рассчитаться по облигациям серии БО-П20 — инвесторам направили всего 269,1 руб. купонного дохода за бумагу вместо 1 тыс. руб. В компании ситуацию объяснили поздним перечислением средств и заявили, что доход уже поступил инвесторам в полном объеме.

Информацию о ненадлежащем исполнении «Самолетом» обязательств по облигациям опубликовал Национальный расчетный депозитарий. «Средства были отправлены в 21:00 28 сентября. По техническим причинам зачислены они были после 00:00, то есть формально на следующий день»,— рассказал «Интерфаксу» представитель девелопера.

На новостях о техническом дефолте акции «Самолета» на Мосбирже опустились примерно на 5,6% и по состоянию на 16:40 мск торговались на отметке 235,4 руб. за бумагу. После разъяснений от застройщика падение замедлилось и составило к 18:26 мск 1,6% (244,6 руб. за акцию). Облигации рухнули сильнее — падение по отдельным бумагам составило до 37,27%. К 18:37 мск снижение замедлилось примерно до 9,18%.