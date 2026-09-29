«Самолет» допустил техдефолт по одному из выпусков облигаций
Девелопер «Самолет» не смог полностью рассчитаться по облигациям серии БО-П20 — инвесторам направили всего 269,1 руб. купонного дохода за бумагу вместо 1 тыс. руб. В компании ситуацию объяснили поздним перечислением средств и заявили, что доход уже поступил инвесторам в полном объеме.
Информацию о ненадлежащем исполнении «Самолетом» обязательств по облигациям опубликовал Национальный расчетный депозитарий. «Средства были отправлены в 21:00 28 сентября. По техническим причинам зачислены они были после 00:00, то есть формально на следующий день»,— рассказал «Интерфаксу» представитель девелопера.
На новостях о техническом дефолте акции «Самолета» на Мосбирже опустились примерно на 5,6% и по состоянию на 16:40 мск торговались на отметке 235,4 руб. за бумагу. После разъяснений от застройщика падение замедлилось и составило к 18:26 мск 1,6% (244,6 руб. за акцию). Облигации рухнули сильнее — падение по отдельным бумагам составило до 37,27%. К 18:37 мск снижение замедлилось примерно до 9,18%.
Для держателей облигаций технический дефолт в такой ситуации означает прежде всего нарушение установленного срока зачисления купона: при полном поступлении денег речь идет о задержке исполнения, а не о непогашенной сумме. В мае 2026 года Национальный расчетный депозитарий также зафиксировал выплату «Самолета» как не исполненную в срок, хотя компания сообщала, что перевела средства в дату платежа, а на счет депозитария они поступили уже после полуночи.
Этот эпизод важен для оценки не только конкретного купона, но и операционной надежности обслуживания долга. В обращении у «Самолета» на июнь 2026 года находились 14 выпусков биржевых облигаций на 99,3 млрд руб. и один выпуск классических облигаций на 1,5 млрд руб.; при таком объеме соблюдение сроков перечисления и зачисления становится существенным условием расчетов с инвесторами.