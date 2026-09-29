В Красноярске стартовал финал олимпиады по финансовой безопасности

В Сибирском федеральном университете начался финал VI Международной олимпиады по финансовой безопасности. В этом году событие объединило представителей более 40 стран. Впервые к олимпиаде присоединились Йемен, Камерун, Ливия, Сенегал, Судан, Тунис и Чад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края Фото: пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края

Главной темой олимпиады стало использование искусственного интеллекта и его влияние на финансовую безопасность. Ей посвятили театрализованное представление на церемонии открытия, перед которым прошел парад стран-участниц.

К участникам обратился президент России Владимир Путин. Он назвал олимпиаду одним из ключевых событий Международного движения по финансовой безопасности и частью работы по обеспечению доступа молодежи к современным знаниям и компетенциям.

Обращение также направил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, объединение усилий в рамках Международного движения по финансовой безопасности позволяет эффективнее противодействовать современным угрозам и заниматься профилактикой преступлений в финансовой сфере, в том числе с использованием передовых технологий.

Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что в первой олимпиаде в 2021 году участвовали 7 стран, а в нынешней — более 40. По его словам, к Международному движению по финансовой безопасности присоединились уже свыше 100 стран.

На церемонии также выступили заместитель председателя Совета федерации Николай Журавлев, заместитель министра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев, губернатор Красноярского края Михаил Котюков, советник-посланник КНР Ван Тяньлин и глава подразделения финансовой разведки Мадагаскара Хаджа Лалао Разанаманана.

В течение недели на площадке Национального центра «Россия» на Енисее пройдет более 60 образовательных мероприятий по финансовой грамотности для взрослых и детей. По словам Михаила Котюкова, их темы будут зависеть от возраста и интересов гостей площадок. Среди вопросов — защита от мошенников, управление семейным бюджетом и накопления.

«Важно, что при помощи таких образовательных форматов можно обсудить очень важные темы. Например, как не стать жертвой мошенников, как сохранить и приумножить семейный бюджет, как правильно и разумно его тратить, чтобы оставались возможности для накоплений. Мы принимаем олимпиаду уже второй год подряд. Для нас это честь и большая ответственность. И конечно, это еще один шаг вперед в вопросах финансового просвещения, формирования финансовой культуры красноярцев и предотвращения всевозможных финансовых угроз со стороны мошенников»,— сказал Михаил Котюков.

В рамках олимпиады также состоятся Международный форум по финансовой безопасности, 25-е заседание Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ и культурный фестиваль «Олимпиада в красках».

Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится с 2021 года под патронажем президента и правительства России. С 2025 года она проходит в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Победители и призеры получают преимущества при поступлении в вузы Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ в соответствии с льготами олимпиад I уровня, а также возможность стажировки в Росфинмониторинге и других организациях.