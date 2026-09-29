Миллион на выезд

Россиянам запретили вывозить в страны ближнего зарубежья более 1 млн руб. наличными. Ограничения распространяются на поездки в страны ЕАЭС, а также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан, следует из указа Владимира Путина. Исключение предусмотрено для пассажиров определенных аэропортов — каких именно, решит правительство. Правда, вылетающим придется доказать происхождение наличных, например показать банковские документы о снятии денег со счета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Точно известно, что указ президента не коснется юрлиц, которые перевозят деньги транзитом, и средств для работы российских диппредставительств. Похожие ограничения для поездок в страны ЕАЭС действуют еще с апреля. Тогда физлицам разрешили вывозить туда не более $100 тыс. в эквиваленте, а для ИП и компаний ввели полный запрет независимо от суммы. Новые правила ограничат предпринимателей еще сильнее, говорит член Палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов:

«В последние три-четыре года из России существенно увеличился отток капитала. Основные пути оттока связаны со странами ближнего зарубежья, странами СНГ, ЕАЭС, входящими в Единый таможенный контур. Учитывая, что совсем недавно еще в страны ЕАЭС можно было беспрепятственно вывозить до 100 млн руб. в случае подтверждения их происхождения, это достаточно серьезно затронет интересы особенно среднего бизнеса, который с помощью воздушных ворот вывозил крупные суммы денег для инвестирования в соседние страны.

Обмануть систему вряд ли получится. Нет никаких других законных способов для перевода денежных средств. Работает федеральный закон о валютном регулировании и законы, связанные с переводами денежных средств по договорам, в том числе агентским, внешнеэкономическим».

Новый лимит, вероятно, перекроет еще одну схему, когда для вывода крупных сумм используют физлиц, отмечает руководитель Межрегионального центра правового консультирования и защиты поколений Наринэ Вышегурова:

«Здесь вопрос в том, что оно касается физических лиц, потому что бизнес очень часто применяет разного рода инструменты, в которых физические лица являются теми или иными исполнителями. По факту это перекрытие серой схемы вывода капитала. Кто ищет — тот всегда найдет какой-то незаконный инструмент. Но при всем при этом у нас сейчас за этим особый контроль. Если сделки происходят при реально подтвержденном доходе, то есть вы заработали деньги и хотите их потратить, никто вам этого не запрещает».

При нарушении новых норм у компаний и индивидуальных предпринимателей изымут всю сумму наличных.



Для физлиц мера будет мягче: заберут только ту часть денег, которая превышает установленный лимит в 1 млн руб. Разбить сумму на несколько поездок тоже вряд ли получится без последствий, объясняет профессор экономики, советник ректора Российского государственного социального университета Константин Поздняков:

«Лимит считается на человека при единовременном пересечении границы, не на семью и не на поездку в целом. Формального запрета дробить сумму между несколькими последовательными поездками указ не содержит. Однако подозрительно частое пересечение границ с суммами, близкими к лимиту, дает таможне основания для дополнительных вопросов о происхождении средств. При этом сам механизм учета вывозимой наличности пока не готов. Правительству и ЦБ поручено разработать его в течение трех месяцев».

В соседних странах тоже ужесточают работу с российской валютой. К августу в некоторых банках Белоруссии, Казахстана и Киргизии комиссии за внесение рублей на счета выросли до 20%. А ряд армянских кредитных организаций и вовсе приостановил прием российских банкнот. В Минфине при этом заявляли, что не видят признаков массового оттока бумажных денег из России в страны ЕАЭС. Центробанк, в свою очередь, жаловался на другую, но схожую проблему: россияне действительно заналичили экономику, но на внутреннем, а не на внешнем рынке.

Леонид Пастернак