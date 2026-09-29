«Опасения не напрасны»
Дмитрий Дризе — о «недоговороспособности» ИИ
Искусственный интеллект выйдет на тропу войны против должников и неплательщиков алиментов. Об этом сообщает СМИ со ссылкой на компанию-разработчика. Систему «Гарпун» встроят в дорожные камеры. Она сможет сверять номера автомобилей с базами судебных приставов и ГИБДД. Между тем в Воронеже нейросеть начала штрафовать местных чиновников. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что подобные эксперименты не столь безобидны, как может показаться на первый взгляд.
Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ
В России продолжается повсеместное внедрение искусственного интеллекта. В частности, тестируется технология вычисления нарушителей в потоке автомобилей на трассах. Речь идет не только о тех, кто игнорирует ПДД, но и о злостных неплательщиках алиментов, штрафов и долгов по ЖКХ. Так, в Воронеже курсирует специальный автомобиль, который посредством умной камеры фиксирует различные нарушения, например, мусор на улицах и надписи на заборах. Но вот ведь незадача: по результатам подобных рейдов штрафы стали получать сами чиновники мэрии. Алгоритм, оказывается, так настроен: когда не удается распознать нарушителя, наказание автоматически получает ответственный орган власти. К слову, таких примеров немало.
В принципе, логично, ведь, как правило, за подчиненного отвечает начальник. И в другом прав искусственный интеллект — раз есть нарушение, значит, и виновный должен быть. Так у нас, людей, зачастую принято. Впрочем, проблема, как выясняется, глубже.
Вспоминаем известный фильм «Робокоп». Там машина, как известно, следит за порядком. С одной стороны, хорошо: люди не подвергаются риску, а с другой, с программой ведь не договоришься, она не допускает исключения из регламентов, разные там негласные нормы, формальное толкование буквы закона и так далее. Поэтому с роботом возникают сложности, его ломают или умышленно натравливают на него преступников. Впрочем, это не значит, что машина не позволяет творить плохие дела.
Но возвращаемся в Воронеж: администрация же хотела как лучше, а получилось почему-то как всегда. Получается, инициатива наказуема. Это неправильно. В такой ситуации рождается тезис о том, что технический прогресс — это зло. Между тем чиновник настолько изобретателен, что он нередко знает, как настроить алгоритмы: если они и будут ошибаться, то исключительно в нужную сторону. Придет человек, захочет штраф оспорить и услышит аргумент: власти ни при чем, это ИИ, вот с ним и судитесь.
Каков же в итоге вывод? Если поведение человека морально-нравственным ценностям не соответствует, то и технологии в его руках, скажем мягко, не всегда будут способствовать добру, а то и усилят зло.
Так что опасения не напрасны. Иными словами, в идеальном обществе ИИ позволит достичь еще большего совершенства. Только вот где взять это самое идеальное общество?
Трудно с этим. Пока можно лишь согласиться с опасениями, которые звучат. Искусственный интеллект нужно как-то регулировать, а то он выйдет из-под контроля, и случится восстание машин. А люди от этого проиграют, а им сейчас и так несладко приходится.