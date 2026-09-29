«Опасения не напрасны»

Искусственный интеллект выйдет на тропу войны против должников и неплательщиков алиментов. Об этом сообщает СМИ со ссылкой на компанию-разработчика. Систему «Гарпун» встроят в дорожные камеры. Она сможет сверять номера автомобилей с базами судебных приставов и ГИБДД. Между тем в Воронеже нейросеть начала штрафовать местных чиновников. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что подобные эксперименты не столь безобидны, как может показаться на первый взгляд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

В России продолжается повсеместное внедрение искусственного интеллекта. В частности, тестируется технология вычисления нарушителей в потоке автомобилей на трассах. Речь идет не только о тех, кто игнорирует ПДД, но и о злостных неплательщиках алиментов, штрафов и долгов по ЖКХ. Так, в Воронеже курсирует специальный автомобиль, который посредством умной камеры фиксирует различные нарушения, например, мусор на улицах и надписи на заборах. Но вот ведь незадача: по результатам подобных рейдов штрафы стали получать сами чиновники мэрии. Алгоритм, оказывается, так настроен: когда не удается распознать нарушителя, наказание автоматически получает ответственный орган власти. К слову, таких примеров немало.

В принципе, логично, ведь, как правило, за подчиненного отвечает начальник. И в другом прав искусственный интеллект — раз есть нарушение, значит, и виновный должен быть. Так у нас, людей, зачастую принято. Впрочем, проблема, как выясняется, глубже.

Вспоминаем известный фильм «Робокоп». Там машина, как известно, следит за порядком. С одной стороны, хорошо: люди не подвергаются риску, а с другой, с программой ведь не договоришься, она не допускает исключения из регламентов, разные там негласные нормы, формальное толкование буквы закона и так далее. Поэтому с роботом возникают сложности, его ломают или умышленно натравливают на него преступников. Впрочем, это не значит, что машина не позволяет творить плохие дела.

Но возвращаемся в Воронеж: администрация же хотела как лучше, а получилось почему-то как всегда. Получается, инициатива наказуема. Это неправильно. В такой ситуации рождается тезис о том, что технический прогресс — это зло. Между тем чиновник настолько изобретателен, что он нередко знает, как настроить алгоритмы: если они и будут ошибаться, то исключительно в нужную сторону. Придет человек, захочет штраф оспорить и услышит аргумент: власти ни при чем, это ИИ, вот с ним и судитесь.

Каков же в итоге вывод? Если поведение человека морально-нравственным ценностям не соответствует, то и технологии в его руках, скажем мягко, не всегда будут способствовать добру, а то и усилят зло.

Так что опасения не напрасны. Иными словами, в идеальном обществе ИИ позволит достичь еще большего совершенства. Только вот где взять это самое идеальное общество?

Трудно с этим. Пока можно лишь согласиться с опасениями, которые звучат. Искусственный интеллект нужно как-то регулировать, а то он выйдет из-под контроля, и случится восстание машин. А люди от этого проиграют, а им сейчас и так несладко приходится.

Дмитрий Дризе